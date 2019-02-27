Рынок продолжит консолидироваться в диапазоне 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи - "Открытие Брокер"

"Российский рынок вновь показал, что он не готов расти, пока нет определённости по поводу новых американских ограничений. Впрочем, падать он также не готов, так как текущий план сенаторов США уже не является крайне "суровым", да и в большей степени нанесёт существенный вред самим США. Соответственно, рынок продолжит консолидироваться в диапазоне 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.