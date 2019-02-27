Для российских акций продолжают расти риски нового витка санкционного давления со стороны ЕС и США - ГК "ФИНАМ"

"Российские биржевые индексы с открытия показывали уверенно позитивную динамику, но спустя несколько часов растеряли весь рост. Впрочем, поводов для оптимизма у российских инвесторов тоже нет. Сегодня утром Конгресс США опубликовал текст законопроекта о новых антироссийских санкциях. Авторы законопроекта предлагают ввести запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ (выпущенным Минфином, ЦБ, Фондом национального благосостояния, любым финансовым институтом от лица РФ) длительностью более 14 дней. Действие запрета должно начаться через 90 дней после вступления в силу закона. Под санкции также должны подпасть российские финансовые институты, которые, по оценке президента США, тем или иным способом поддерживали "вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами РФ". Сенаторы также считают необходимым ввести санкции на инвестиции в российские СПГ-проекты за пределами РФ. Под запрет попадают вложения в такие проекты стоимостью от 1 млн долларов (или от 5 млн долларов суммарно на протяжении 12 месяцев). Проект "Северный поток 2" в этом законопроекте не значится. Российский рублёвый индекс "Московской биржи" консолидируется без существенных изменений вблизи отметки 2500 пунктов, валютный индекс РТС подрастает на 0,3% но не может пробить сильный технический уровень сопротивления на отметке 1200 пунктов. Техническая картина по российским индексам пока выглядит нейтрально, но через 1-2 недели всё может стать хуже. Если вдруг рублёвый индекс по итогам дня опустится ниже отметки 2450 пунктов, то лучше выходить из рисковых активов. С прицелом на март риски коррекции на всех фондовых рынках остаются очень высокие, а для российских акций продолжают расти риски нового витка санкционного давления со стороны ЕС и США. В случае пробоя вниз уровня поддержки на отметке 2450 пунктов откроется потенциал коррекции до отметки 2250 пунктов", - комментирует ситуацию эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.