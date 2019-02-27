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27 февраля 2019 года 15:18
Альфа-банк поднял оценку ADR Норникеля на 30%, подтвердив рейтинг "покупать"
Альфа-банк повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) c $22 до $28,7 за штуку, сообщается в обзоре банка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. Как отмечается в обзоре, эксперты Альфа-банка повысили свой прогноз цен на палладий в 2019-2021 годах до $1500 за унцию после того, как на этой неделе стоимость металла пробила отметку в $1550 за унцию на фоне ожидающегося дефицита. Кроме того, аналитики прогнозируют еще 10-20% увеличение стоимости палладия, а бумаги "Норникеля", по их мнению, может ожидать ре-рейтинг, если рынок воспримет новые ценовые уровни на металл как "новую нормальность". По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $21,95 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $21,8 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК
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27 февраля 2019 года 19:43
Рубль отошел от минимальных с начала дня уровней к доллару и евро на вечерних торгах на фоне ускорения роста нефти
Москва. 27 февраля. Доллар США и евро умеренно растут на "Московской бирже" в среду вечером; рубль отошел от минимальных отметок с начала дня на фоне ускорения роста цен на нефть, но остается слабым к бивалютной корзине в условиях угрозы введения новых антироссийских санкций со стороны США. читать дальше
.27 февраля 2019 года 19:24
Москва. 27 февраля. Рынок акций РФ в среду незначительно просел по индексам вслед за мировыми фондовыми площадками, поскольку откат сдержала выросшая нефть на статистике о ее запасах в США; выросли бумаги "Газпрома" на оптимизме, что новые санкции США не затронут "Северный поток - 2". читать дальше
.27 февраля 2019 года 19:15
Москва. 27 февраля. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в среду незначительные на фоне противоречивых внешних сигналов. На рынок давит общее ухудшение настроений глобальных инвесторов в отношении рисковых активов из-за обострившихся в последние дни индо-пакистанских отношений. С другой стороны, опубликованный в США обновленный законопроект о новых санкциях участники рынка посчитали не таким "жестким", как могло бы быть. читать дальше
.27 февраля 2019 года 19:00
"Утренние попытки рынка акций преодолеть важную отметку 2500 пунктов вновь оказались безуспешными. Отсутствие свежих денег на рынке не позволило "быкам" удержать этот уровень. Сегодня Конгресс США официально опубликовал текст законопроекта об антироссийских санкциях, но особого влияния на рынок... читать дальше
.27 февраля 2019 года 18:43
Минфин сегодня успешно провел аукционы, разместив ОФЗ на 57,6 млрд руб., что является наибольшим объемом за последние 5 лет. Успешному проведению аукционов, по мнению аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, способствовало погашение сегодня ОФЗ серии 26208 на 150 млрд руб. и выплата купонов... читать дальше
.27 февраля 2019 года 18:22
Goldman Sachs повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $21 до $23 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.27 февраля 2019 года 17:51
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник представила в Палате общин новый план реализации Brexit, который состоит из трех пунктов. Во-первых, 12 марта должно пройти голосование по одобренному официальным Брюсселем соглашению. В случае отрицательно результата, 13 марта британские... читать дальше
.27 февраля 2019 года 16:56
"Над рублем все больше "сгущаются тучи". Мы уже ранее неоднократно говорили, что текущий диапазон от 65 до 66 рублей за доллар неплохо подходит для покупок на среднесрочную перспективу. В ближайшее время мы ожидаем смещения торгового диапазона в район 67-68 рублей. Мы убеждены, что в текущем году... читать дальше
.27 февраля 2019 года 16:32
Рынок продолжит консолидироваться в диапазоне 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи - "Открытие Брокер"
"Российский рынок вновь показал, что он не готов расти, пока нет определённости по поводу новых американских ограничений. Впрочем, падать он также не готов, так как текущий план сенаторов США уже не является крайне "суровым", да и в большей степени нанесёт существенный вред самим США.... читать дальше
.27 февраля 2019 года 16:11
Для российских акций продолжают расти риски нового витка санкционного давления со стороны ЕС и США - ГК "ФИНАМ"
"Российские биржевые индексы с открытия показывали уверенно позитивную динамику, но спустя несколько часов растеряли весь рост. Впрочем, поводов для оптимизма у российских инвесторов тоже нет. Сегодня утром Конгресс США опубликовал текст законопроекта о новых антироссийских санкциях. Авторы... читать дальше
.27 февраля 2019 года 16:00
Рубль лишь слегка ускорил снижение к бивалютной корзине на фоне угрозы введения новых антироссийских санкций со стороны США
Москва. 27 февраля. Доллар США и евро умеренно растут на "Московской бирже" и торгуются днем вблизи максимальных отметок с начала торговой сессии в среду; рубль лишь слегка ускорил снижение к бивалютной корзине на фоне отсутствия новых ужесточающих мер в отношении России в обновленном законопроекте, внесенном на рассмотрение Конгресса США рядом американских законодателей. читать дальше
.27 февраля 2019 года 15:53
"Вчерашние торги нефтяные котировки закончили вблизи дневных вершин, показав уверенный рост на фоне сообщений о том, что ОПЕК+ сохранят приверженность соглашению о снижении добычи, несмотря на недовольство Трампа. Сегодня утром сдержанная восходящая тенденция продолжилась, но в начале нашей сессии... читать дальше
.27 февраля 2019 года 15:40
"К середине недели курс рубля продолжает "боковое" движение в диапазоне 65,5-65,8. При этом риски возвращения в девальвационный канал возрастают. Как мы и ожидали ранее, санкционный законопроект DASKA на этой неделе был опубликован в Конгрессе. О сроках и формах его реализации говорить, вероятно,... читать дальше
.27 февраля 2019 года 15:01
Очередной экономический отчет подтвердил угасание импульса роста экономики еврозоны, однако евро продолжает укрепляться, что, по мнению аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила Мащенко, говорит о готовности игроков к дальнейшим покупкам единой валюты. Пара EUR/USD... читать дальше
.27 февраля 2019 года 14:42
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита" (MOEX: MGNT) с $13 до $16 за штуку и его акций с 3790 рублей до 4640 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК. Между тем рекомендация держать для этих бумаг аналитиками была... читать дальше
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