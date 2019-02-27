Евро растет за счет слабого доллара - eToro

Очередной экономический отчет подтвердил угасание импульса роста экономики еврозоны, однако евро продолжает укрепляться, что, по мнению аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила Мащенко, говорит о готовности игроков к дальнейшим покупкам единой валюты. Пара EUR/USD растет третий день кряду, тестируя отметку 1.14 после пробоя локального сопротивления в районе 1.1370 и 100-дневной скользящей средней.

Согласно последним исследованиям Еврокомиссии, в феврале доверие в еврозоне осталось на низком уровне. Основной индекс делового климата составил 0,69, как и месяцем ранее, тогда как настроения в экономике и промышленности усугубились. В сфере услуг было зафиксировано небольшое улучшение, однако потребительское доверие осталось на отрицательной территории.

"Напомним, об ухудшении экономической ситуации в регионе ранее в этом месяце напомнили данные по ВВП Германии, который показал флэтовую динамику в четвертом квартале после сокращения на 0,2% ранее. А экономика Италии скатилась в техническую рецессию после двух подряд кварталов сокращения. Судя по краткосрочным графикам, евро игнорирует сегодняшнюю статистику, хотя это происходит в основном благодаря практически повсеместному ослаблению доллара. При этом более широкая картина показывает, что единая валюта остается уязвимой к тревожным экономическим сигналам, которые ограничивают ее инвестиционную привлекательность. В ближайшей перспективе пара сможет совершить пробой уровня 1.14, если выступление Пауэлла снова надавит на американскую валюту", - заключает Михаил Мащенко.