В ближайшее время доллар протестирует отметку в 66 руб., но вряд ли сумеет закрепиться с первой попытки - ИК "Велес Капитал"

Основной темой для валютного рынка с утра в среду стала публикация на сайте Конгресса США обновленного законопроекта по санкциям против РФ, указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Тем не менее, реакция рубля на данное событие остается весьма сдержанной. В первый час торгов пара доллар/рубль поднималась выше 65,8 руб. (против закрытия вторника на уровне 65,7 руб.), однако попытки доллара к дальнейшему укреплению не увенчались успехом, к середине дня пара "забуксовала" в узком диапазоне 65,7-65,8 руб.

"По всей видимости, инвесторы не слишком испугались текста обновленного законопроекта, так как по сути не получили никакой новой информации, - предположил жксперт ИК. Основную угрозу для российского рынка по-прежнему представляют запрет на покупку госдолга (однако он касается лишь новых выпусков) и финансовые санкции против российских госбанков. Также стоит отметить, что еще накануне рубль демонстрировал заметное снижение, выделявшееся на общем фоне валют EM. Такая динамика, вероятно, уже отражала растущие опасения инвесторов в отношении санкционных угроз и геополитических рисков, в результате чего рубль еще вечером во вторник отыграл возможное ухудшение геополитического фона, упав до 65,9 против доллара".

Несмотря на то, что вчера банки несколько увеличили объем размещения на недельном депозитном аукционе, а завтра кредитным организациям предстоят еще последние налоговые платежи, Банк России решил в среду дополнительно изъять рублевую ликвидность через депозитные операции "тонкой настройки".

"Не исключено, что таким образом регулятор в том числе решил подстраховать и позиции рубля на фоне очередного ухудшения ситуации с санкциями, - считает Юрий Кравченко. - Мы полагаем, что в ближайшее время доллар все-таки сумеет протестировать отметку в 66 руб., хотя закрепиться на данном уровне с первой попытки американской валюте, вероятно, не удастся".