Динамика мировой экономики создает оптимальные условия для высокорисковых облигаций - Julius Baer

Мировой рынок облигаций обеспечивает высокую прибыль инвесторам благодаря сочетанию позитивных комментариев от крупнейших центральных банков и благоприятных экономических условий, полагает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. Динамика мировой экономики создает оптимальные условия для рынка облигаций: темпы роста являются достаточными для сдерживания рисков дефолтов на низком уровне, но при этом не позволяют регуляторам повышать процентные ставки.

Данную картину во многом подтвердил в своем выступлении во вторник председатель ФРС США Джером Пауэлл, который отметил устойчивость американского ВВП и заверил рынки в отсутствии намерения ужесточать условия кредитования в ускоренном режиме. Американский рынок облигаций в настоящее время больше, чем раньше, верит в вероятность снижения процентных ставок в текущем году. Это соответствует нашему прогнозу по экономике США и динамике ключевой ставки ФРС. Тем не менее, сейчас мы наблюдаем ралли в более рисковых сегментах рынка.

"В еврозоне мы ждем публикацию ежемесячного опроса деловых настроений от Европейской комиссии. Важный для рынка индекс экономической уверенности, по ожиданиям, опустится с 106,2 п. в январе до 106 п. в феврале. Этот уровень заметно выше долгосрочного среднего значения, но ниже 113,6 п., отмеченных годом ранее. Европейский центральный банк (ЕЦБ) никогда не повышал процентные ставки при снижающемся индексе деловых настроений. В настоящее время, такая динамика может заставить регулятора принять дополнительные меры стимулирования экономики уже на заседании, которое состоится на следующей неделе. Мы по-прежнему ожидаем, что ФРС США поднимет процентные ставки позднее в текущем году. При этом ожидания рынком снижения ставок будут поддерживать ралли в высокодоходном сегменте. Мы отмечаем привлекательность облигаций развивающихся стран, особенно азиатских компаний из сферы недвижимости, а также допускаем снижение спредов по высокодоходным американским облигациям", - заключает Маркус Алленшпах.