Рынок акций РФ утром подрос к рубежам 2500п и 1200п по индексам МосБиржи и РТС

Москва. 27 февраля. Рынок акций РФ утром в среду отыграл некоторое улучшение внешней конъюнктуры и замер в ожидании свежих драйверов, индексы МосБиржи и РТС поднялись к рубежам 2500 и 1200 пунктов соответственно.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2500,38 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1198,9 пункта (+0,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,3%.

Доллар стоит 65,7 рубля (-0,01 рубля).

Повысился рублевый курс акций "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "Мосбиржи" (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,3%).

Подешевели бумаги "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "префы" "Россетей" (-1,3%).

В США во вторник индексы умеренно снизились на фоне слабых данных о строительстве жилья в США и выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

В ходе выступления с полугодовым докладом в Сенате США Дж.Пауэлл отметил, что американская экономика сохраняет стабильность и благоприятный прогноз, но отметил наличие сдерживающих факторов и некоторое ослабление ряда статистических показателей. При этом он вновь подчеркнул, что Федрезерв занимает выжидательную позицию и не собирается спешить с повышением процентных ставок.

Число новостроек в США в декабре сократилось на 11,2% по сравнению с предыдущим месяцем - до 1,078 млн домов в пересчете на годовые темпы, минимального уровня с сентября 2016 года; эксперты ожидали снижения до 1,25 млн домов.

Вместе с тем индекс потребительского доверия к экономике в США, рассчитываемый Conference Board, в феврале вырос до 131,4 пункта (максимум с ноября) при прогнозе роста до 124 пунктов.

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%), в Европе динамика смешанная (FTSE просел на 0,4%, DAX вырос на 0,3%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,2%).

В центре внимания рынков - встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, которая пройдет в среду в столице Вьетнама - Ханое. Лидеры США и КНДР уже встречались в прошлом году в Сингапуре, где, в частности, обсуждался вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

Нефть в среду растет на статданных Американского института нефти (API) о неожиданном сокращении товарных запасов топлива в США. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $65,64 за баррель (+0,4% и +0,7% во вторник), апрельская цена WTI - $55,9 за баррель (+0,7% и +0,1% накануне).

В понедельник президент США Д.Трамп выразил недовольство текущим уровнем цен на нефть, который он считает завышенным. В результате нефть подешевела самыми быстрыми темпами с начала года. Во вторник рынок демонстрировал сдержанные изменения, все еще реагируя на слова Д.Трампа.

Вместе с тем сохраняются ожидания, что страны ОПЕК+ продолжат ограничивать нефтедобычу. По данным The Wall Street Journal, на встрече в апреле представители ОПЕК+ продлят действующее соглашение, чтобы поддержать рост цен.

По оценкам API, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 22 февраля, сократились на 4,2 млн баррелей, при этом резервы бензина упали на 3,8 млн баррелей, но запасы дистиллятов выросли на 400 тыс. баррелей.

Теперь внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые выйдут в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные Informa Economics, прогнозируют рост запасов нефти в США на 3,5 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране уменьшились на прошлой неделе на 1,5 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 2,5 млн баррелей.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что актуальным сценарием остается консолидация вблизи уровня 1200 пунктов по индексу РТС - трейдеры пока не нашли существенных поводов ни для наращивания позиций, ни для фиксации прибыли. Потенциально фактором изменения настроений на рынке могут стать решения по итогам торговых переговоров между США и КНР, но это, по всей вероятности, не является перспективой ближайших одного-двух дней. На валютном рынке в краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации доллара в диапазоне 65,5-66 руб./$1.

Как отмечает аналитик ИК "Открытие брокер" Андрей Кочетков, президент США Д.Трамп обещал лидеру КНДР Ким Чен Ыну процветание страны, если она сделает правильный выбор и проведет необходимые реформы. Впрочем, влияние переговоров США-КНДР на рынки можно считать минимальным. Более важно то, что председатель ФРС Дж.Пауэлл подтвердил текущую позицию паузы в повышении ставки, пока для этого не сложатся необходимые условия.

Реакция ОПЕК на призывы Д.Трампа сократить меры поддержки нефтяных цен все еще отсутствует, что можно отнести на счет молчаливого несогласия с позицией президента США. В среду нефть вновь дорожает, выросла фондовая Азия, сырьевые валюты незначительно корректируют свое укрепление накануне. В среду возможно укрепление рубля на фоне проводимых аукционов ОФЗ, а также дорожающей нефти. Рынок акций сможет отыграть часть потерь предыдущих дней, но вряд ли выйдет далеко вверх из коридора консолидации 2450-2500 по индексу МосБиржи, считает аналитик.

По оценке старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, в качестве ближайших поддержек для индекса МосБиржи выступают уровни 2490 и 2480 пунктов, значимыми сопротивлениями - отметки 2520 и 2530 пунктов. Во второй половине дня ключевым ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. В связи с этим самым важным внешним сигналом выступит вечерняя публикация еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (18:30 МСК).

В свою очередь, аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что рынок продолжит делать попытки разогреть индекс МосБиржи выше 2500 пунктов, чему способствует благоприятный внешний фон. Акции Сбербанка (MOEX: SBER) так не пробили поддержку 204 рубля, откуда возможен отскок, в бумагах "Норникеля" (MOEX: GMKN) прошла волна фиксации прибыли по факту выхода сильного годового отчета.

Нефть оправилась от испуга, вызванного заявлением Д.Трампа и опасениями сильной "медвежьей" атаки по типу тех, что неоднократно наблюдались в конце прошлого года. Сейчас котировки Brent приближаются к $66 за баррель, а целью среднесрочного движения по-прежнему остается отметка $70. В ожидании дальнейшего роста "черного золота" целесообразно присмотреться к акциям "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), считает аналитик.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, внешние рынки в значительной степени уже учли перспективы положительного развития торговых переговоров между США и КНР, перейдя к ожиданию конкретики и порции важных событий концовки текущей недели. Рынки смотрятся несколько перегретыми, однако развития тенденции к частичной фиксации прибыли, естественной в условиях дефицита значимых триггеров для роста и слабых данных по рынку жилья в США, пока не случилось. Определенную поддержку рынкам оказало предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй 12 марта вновь провести голосование в парламенте страны по согласованному с ЕС соглашению по Brexit, и если парламент отклонит его, 13 и 14 марта обсудить варианты, соответственно, по "жесткому" Brexit или отсрочке выхода из ЕС для новых переговоров.

По заявлению Т.Мэй, отсрочка не продлится дольше 30 июня, и при этом тоже может закончиться выходом Великобритании из ЕС без соглашения. Тем не менее, предложение Т.Мэй повышает вероятность "мягкого" Brexit, на что рынки отреагировали позитивно. Еще одной поддерживающей новостью стало выступление главы ФРС Дж.Пауэлла в достаточно сдержанных тонах - он отметил, что регулятор не будет торопиться с решением о дальнейшем повышении ставки на фоне противоречивых сигналов и тенденций, в числе которых более слабые данные по экономике, турбулентность на рынках и более вялый рост экономик ключевых торговых партнеров США и риски "торговых войн". Тем не менее, по ожиданиям ФРС, рост американской экономики останется устойчивым в этом году, хотя и замедлится по сравнению с прошлым годом.

Выжидательный настрой на рынках сохранится в преддверии саммита США-КНДР (27-28 февраля), второй оценки ВВП США (четверг) и страновых индексов PMI (пятница). Возврат нефти Brent выше $65 за баррель способен стать триггером для новых попыток индекса МосБиржи выйти в диапазон 2500-2550 пунктов, считает Е.Локтюхов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+8,9%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+4,2%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+2,7%).

Подешевели "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-1,7%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (-1,3%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 4,798 млрд рублей (из них 1,971 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).