При подтверждении данных от API о сокращении запасов сырья в США нефть сохранит сдержанную позитивную динамику - "Нордеа Банк"

"Нефть продолжает восстанавливаться после ощутимой просадки на старте недели на фоне комментариев Д. Трампа о том, что цены на нефть являются слишком высокими, а ОПЕК следует уделить внимание этому вопросу. Поводом для возвращения к позитивной динамике нефтяных контрактов стала отраслевая статистка, опубликованная накануне Американским институтом нефти. Коммерческие запасы нефти в США сократились на 4,2 mn bbl по итогам отчетной недели после роста на 1,26 mn bbl неделей ранее. Кроме того, частичную поддержку нефтяным ценам оказали комментарии глав российского и саудовского энергетических ведомств. А. Новак накануне сообщил, что РФ выйдет на целевой уровень сокращения объемов добычи нефти к концу марта-началу апреля. Х. Фалих в комментариях отметил, что Саудовская Аравия склонна к продлению ограничений по добыче на 2 половину текущего года для поддержания баланса на рынке. Сегодня в фокусе рынка будет отчет Минэнерго США (18:30 мск). При подтверждении данных от API о сокращении запасов сырья в США нефть сохранит сдержанную позитивную динамику", - отмечают в "Нордеа Банке".