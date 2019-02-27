Складывается ощущение, что диапазон 65.00-66.00/USD пока всех устраивает - РФПИ

"Второй день подряд рубль остается аутсайдером в рейтинге ЕМ валют по динамике в USD: вчера снижение составило около 0.3%. Ослабление экспортных потоков на продажу валюты к середине дня и отсутствие спроса на рубль со стороны иностранных спекулянтов вывело рубль к минимумам дня в 65.95/USD, хотя за этим и последовала некоторая коррекция. Также отсутствие оптимизма можно объяснить и сохранением цен на нефть Brent около US$65-65.50/USD, что заметно ниже максимальных отметок последних нескольких торговых дней. В остальном больших идей на рынке не было, что косвенно подтверждается и дальнейшим снижением объема торгов до US$1.7 млрд против US$2.3 млрд. в среднем с начала года. Складывается ощущение, что диапазон 65.00-66.00/USD пока всех устраивает", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.