Рубль лишь слегка меняется к доллару и евро на старте торгов среды

Москва. 27 февраля. Доллар США незначительно повышается, евро снижается на "Московской бирже" в среду утром; рубль лишь слегка дорожает к бивалютной корзине на фоне отсутствия новых ужесточающих мер в отношении России в обновленном законопроекте, внесенном накануне в Конгресс США рядом американских парламентариев.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,47-65,68 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,7 руб./$1 (+0,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 74,74 руб./EUR1 (-9,25 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 4 копейки к уровню закрытия вторника, до 69,77 рубля.

Доллар при этом оказался на 8,43 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 25,27 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного меняется к доллару и евро на старте торгов, отыгрывая отсутствие явного негатива в обновленном законопроекте, предусматривающего введение дополнительных санкций против России. Текст законопроекта был опубликован на сайте Конгресса.

Авторами документа являются республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также демократы Боб Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин. О его внесении было объявлено 13 февраля, базовые положения законопроекта уже известны (в основной массе они фигурировали и в версии 2018 года, хотя часть по сравнению с первой редакцией видоизменилась).

В частности, авторы инициативы предлагают ввести запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ (выпущенным Минфином, ЦБ, Фондом национального благосостояния, любым финансовым институтом от лица РФ) дюрацией более 14 дней. Действие запрета должно начаться через 90 дней после вступления в силу закона.

Под санкции должны подпасть российские финансовые институты, которые, по оценке президента США, тем или иным способом поддерживали "вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами РФ".

Также сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты за пределами РФ. Под запрет попадают вложения в такие проекты стоимостью от $1 млн (или от $5 млн суммарно на протяжении 12 месяцев). Упоминания проекта "Северный поток 2" в этом законопроекте нет.

Нефтяной рынок на азиатских торгах в среду продолжает подъем благодаря данным Американского института нефти (API) о неожиданном сокращении товарных запасов топлива в США.

По оценкам API, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 22 февраля, сократились на 4,2 млн баррелей, при этом резервы бензина упали на 3,8 млн баррелей, но запасы дистиллятов выросли на 400 тыс. баррелей.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК увеличилась на 0,43% - до $65,66 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,65%, до $55,86 за баррель.

Теперь внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные Informa Economics, прогнозируют рост запасов нефти в США на 3,5 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране уменьшились на прошлой неделе на 1,5 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 2,5 млн баррелей.