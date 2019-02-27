Спрос на ОФЗ в ходе аукционов Минфина должен сократиться из-за укрепления доллара - ИФК "Солид"

"Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как нейтральный. Азиатские индексы продолжают положительно реагировать на промежуточные итоги торговых переговоров и прибавляют в пределах 1%. При этом американские бенчмарки завершили сессию вблизи цен открытия. В первую очередь инвесторы ориентировались на выступление главы ФРС, который принципиально нового ничего не сообщил, что и стало причиной отсутствия выраженной динамики. Джером Пауэлл благоприятно оценивает перспективы экономики США, несмотря на ряд сдерживающих факторов, в том числе шатдаун. Терпеливый подход в действиях FOMC будет преобладать, а при необходимости будет сокращаться программа по продаже бумаг с баланса ФРС.Нефть корректируется после падения на 3% и с технической точки зрения способна продолжить рост. Реакция на "твит" Трампа, на наш взгляд, была чрезмерной, однако долгосрочный рост сырьевых цен невозможен без сокращения сланцевой добычи, что подтвердил глава BP Дадли. Доллар укрепляется по отношению к валютам развивающихся стран, в том числе к рублю. На этом фоне на аукционах Минфина по размещению ОФЗ сегодня ожидаем меньший спрос, чем неделей ранее, когда удалось разместить бумаги на 32.9 млрд руб.", - отмечает аналитик отдела продаж ИФК "Солид" Вадим Кравчук.