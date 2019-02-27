Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 27 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы во вторник снизились после выхода крайне слабых данных о строительстве жилья в США и выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. В ходе выступления с полугодовым докладом в Сенате США Дж.Пауэлл отметил, что американская экономика сохраняет стабильность и благоприятный прогноз, но отметил наличие сдерживающих факторов и некоторое ослабление ряда статистических показателей. При этом он вновь подчеркнул, что Федрезерв занимает выжидательную позицию и не собирается спешить с повышением процентных ставок.

Число новостроек в США в декабре сократилось на 11,2% по сравнению с предыдущим месяцем - до 1,078 млн домов в пересчете на годовые темпы, минимального уровня с сентября 2016 года, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в ноябре число новостроек равнялось 1,214 млн, а не 1,256 млн, как сообщалось ранее. Аналитики Уолл-стрит в среднем прогнозировали уменьшение показателя в декабре на 0,5%, до 1,25 млн домов. Вместе с тем индекс потребительского доверия к экономике в США, рассчитываемый Conference Board, в феврале вырос до 131,4 пункта, максимума с ноября. Январское значение индикатора было пересмотрено со 120,2 пункта, минимума с июля 2017 года, до 121,7 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут на торгах в среду, трейдеры оценивают заявления председателя ФРС Дж.Пауэлла, а также статданные по экономике США. В центре внимания рынков - встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, которая пройдет в среду в столице Вьетнама - Ханое. Лидеры США и КНДР уже встречались в прошлом году в Сингапуре, где, в частности, обсуждался вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. Японский индекс Nikkei 225 прибавляет в ходе торгов 0,5%, гонконгский Hang Seng - 0,6%, китайский Shanghai Composite - 1,5%, южнокорейский KOSPI - 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%.

В свою очередь нефтяной рынок на азиатских торгах в среду продолжает подъем благодаря данным Американского института нефти (API) о неожиданном сокращении товарных запасов топлива в США. Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК увеличилась на 0,63% - до $65,62 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты на Brent выросли в цене на 0,7% - до $65,21 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,79%, до $55,94 за баррель. Во вторник апрельская WTI поднялась всего на 0,05%, до $55,50 за баррель.

В понедельник президент США Д.Трамп выразил недовольство текущим уровнем цен на нефть, который он считает завышенным. В результате нефть подешевела самыми быстрыми темпами с начала года. Во вторник рынок демонстрировал сдержанные изменения, все еще реагируя на слова Д.Трампа. Вместе с тем сохраняются ожидания, что страны ОПЕК+ продолжат ограничивать нефтедобычу. По данным The Wall Street Journal, на встрече в апреле представители ОПЕК+ продлят действующее соглашение, чтобы поддержать рост цен.

По оценкам API, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 22 февраля, сократились на 4,2 млн баррелей, при этом резервы бензина упали на 3,8 млн баррелей, но запасы дистиллятов выросли на 400 тыс. баррелей. Теперь внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные Informa Economics, прогнозируют рост запасов нефти в США на 3,5 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране уменьшились на прошлой неделе на 1,5 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 2,5 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций хотя и выросла во вторник почти в 1,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню, все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,976 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,166 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной тенденции.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 февраля снизился на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,2 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 582,5 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром капитал БО-04" (+0,74%), "Сбербанк-001-03R" (+0,15%) и "Внешэкономбанк-001Р-02" (+0,14%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-04R" (-0,5%), "РЖД-001P-02R" (-0,35%) и "Газпромбанк БО-19" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) полностью разместило облигации серии БО-003Р-02 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на 2-летние бонды прошел 15 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,5% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в начале февраля, разместив трехлетние бонды серии БО-003Р-01 объемом 10 млрд рублей по ставке 8,7% годовых. Оба выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 003Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5 лет, сама программа бессрочная.

ООО "ПР-Лизинг" полностью разместило облигации серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. Размещение выпуска началось 10 декабря 2018 года. Выпуск размещен на три года по открытой подписке. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 12,5% годовых. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 1 млрд рублей. В рамках десятилетней программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет. В обращении находится выпуск биржевых облигаций компании серии 001P-01 на 100 млн рублей.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-05R объемом 10 млрд рублей в размере 8,35% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Купоны полугодовые. Сбор заявок на бонды прошел 21 февраля. Техническое размещение запланировано на 1 марта. Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в мае 2018 года, разместив 10-летние облигации серии 001P-04R объемом 25 млрд рублей по ставке 7% годовых.

ООО "РЕСО-Лизинг" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-П-02 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,7% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 26 февраля. Техразмещение облигаций начнется 28 февраля. Выпуск сроком обращения 3 года будет размещен в рамках программы облигаций компании 1-й серии объемом до 100 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.

Финальный ориентир ставки 1-го купона 6-летних бондов ПАО "МОЭК" серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей установлен на уровне 8,65% годовых. Финальному ориентиру соответствует доходность к оферте через 3 года в размере 8,84% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 26 февраля. Техническое размещение запланировано на 6 марта. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 7 лет. В настоящее время облигаций компании в обращении нет.

Металлинвестбанк выкупил в рамках оферты по согласованию с владельцами 1 млн 999,950 тыс. облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 2,7 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил 74,1% выпуска. Выпуск БО-03 объемом 2,7 млрд рублей и сроком обращения 5 лет был размещен в сентябре 2018 года. Ставка 1-2-го купонов составляет 7,5% годовых. В сентябре текущего года по выпуску предстоит плановая оферта.

ООО "Правоурмийское" выкупило в рамках оферты по согласованию с владельцами 601,154 тыс. облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 20,04% выпуска. Компания разместила 7-летние облигации 1-й серии объемом 3 млрд рублей в декабре 2012 года. Ставка купона до погашения установлена в размере 9% годовых. Дата погашения займа - 26 декабря 2019 года. Компания 22 февраля собирала заявки на выпуск облигаций серии БО-01 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,5% годовых. Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Техническое размещение 9-летнего выпуска запланировано на 27 февраля. Других выпусков в обращении у компании нет.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 7-го купона биржевых облигаций серии 001P-06 в размере 9,25% годовых. Компания завершила размещение выпуска объемом 20 млрд рублей в сентябре 2017 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,5% годовых. Ставки 2-60-го купонов облигаций определяются как ключевая ставка ЦБ (действующая на 15-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) + 1,5%. Купоны - квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения. Срок обращения бумаг - 15 лет. Облигации размещены в рамках бессрочной программы биржевых бондов ГТЛК на 151 млрд рублей.