Утренние прогнозы: оптимизм будет преобладать

В среду утром аналитики предполагают позитивное начало фондовых торгов в России. "Быки" снова попробуют "поднять" рынок выше 2500 пунктов по индексу МосБиржи.

"Промсвязьбанк" (Евгений Локтюхов): "Мы считаем, что возврат Brent выше 65 долл./барр. способен стать триггером для новых попыток индекса МосБиржи выйти в диапазон 2500-2550 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодня с утра умеренный оптимизм на рынке будет преобладать, и "быки" попробуют "поднять" индекс МосБиржи выше отметки 2500 пунктов. Внешний фон с утра слабо положительный. Фондовая Америка закрылась в символическом "минусе", меньше одной десятой процента теряют в данных момент американские фьючерсы. Однако подрастает нефть и преимущественно в "зеленой" зоне азиатские фондовые площадки".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением порядка 0,3-0,4%, вблизи отметки 2500 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2490, 2480 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2520, 2530 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее улучшение внешнего фона, а также заметный вечерний прирост стоимости фьючерсов на указанный индекс. Позднее он может продолжить повышение в район 2510 пунктов".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Консолидация вблизи уровня 1200 пунктов по индексу РТС остается актуальным сценарием - трейдеры пока не нашли существенных поводов ни для наращивания позиций, ни для фиксации прибыли. Потенциально фактором изменения настроений на рынке могут стать решения по итогам торговых переговоров между США и КНР, но это, по всей вероятности, не является перспективой ближайших одного-двух дней".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Перед открытием российского фондового рынка в среду ситуация на внешних площадках претерпела несколько улучшений по сравнению со вторником. Цены на нефть перешли к росту на фоне данных о снижении запасов в США, фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы также торгуются в "зеленой зоне". Ближайшими ориентирами для роста выступят уровни 2500 пунктов по МосБирже и 1200 пунктов по РТС".