Федрезерв в США занимает выжидательную позицию

Американские фондовые индексы во вторник снизились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут на торгах в среду. Нефтяной рынок на азиатских торгах в среду продолжает подъем.

Американские фондовые индексы во вторник снизились после выхода крайне слабых данных о строительстве жилья в США и выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

В ходе выступления с полугодовым докладом в Сенате США Дж.Пауэлл отметил, что американская экономика сохраняет стабильность и благоприятный прогноз, но отметил наличие сдерживающих факторов и некоторое ослабление ряда статистических показателей. При этом он вновь подчеркнул, что Федрезерв занимает выжидательную позицию и не собирается спешить с повышением процентных ставок.

Кроме того, как пишет MarketWatch, рынок разочарован квартальными результатами Home Depot, крупнейшей в стране сети магазинов товаров для дома: половина снижения индекса Dow Jones Industrial Average объясняется падением ее акций.

Число новостроек в США в декабре сократилось на 11,2% по сравнению с предыдущим месяцем - до 1,078 млн домов в пересчете на годовые темпы, минимального уровня с сентября 2016 года, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре число новостроек равнялось 1,214 млн, а не 1,256 млн, как сообщалось ранее. Аналитики Уолл-стрит в среднем прогнозировали уменьшение показателя в декабре на 0,5%, до 1,25 млн домов.

Вместе с тем индекс потребительского доверия к экономике в США, рассчитываемый Conference Board, в феврале вырос до 131,4 пункта, максимума с ноября. Январское значение индикатора было пересмотрено со 120,2 пункта, минимума с июля 2017 года, до 121,7 пункта.

Аналитики, опрошенные Fact Set, в среднем ожидали повышения показателя в текущем месяце до 124 пунктов с ранее объявленного январского уровня.

Курс ценных бумаг Home Depot упал на 0,9% на торгах в Нью-Йорке, несмотря на объявление о выкупе акций на $15 млрд. Сопоставимые продажи компании выросли на 3,7% в четвертом квартале вместо ожидавшихся рынком 4,2%, выручка и прибыль тоже оказались слабее прогнозов Уолл-стрит.

Вместе с тем аналитики отмечают, что результаты ритейлеров могут быть ниже ожиданий не из-за системной слабости, а из-за последствий частичной приостановки работы американского правительства в декабре и январе.

Котировки акций Macy's Inc. выросли на 1,5% благодаря позитивной отчетности: прибыль оказалась выше ожиданий рынка. Однако сопоставимые продажи в четвертом квартале и прогноз на 2019 год были слабее, чем рассчитывали аналитики.

Курс ценных бумаг интернет-ритейлера Etsy Inc. взлетел на 16,3%, до нового рекорда, благодаря сильным квартальным результатам.

Акции одной из ведущих компаний мира по прокату автомобилей Hertz Global подорожали на 4%. Аналитики Goldman Sachs отметили, что прибыль компании в четвертом квартале была намного сильнее их прогнозов, при этом в отрасли в целом сохраняется тенденция к устойчивому росту.

Рыночная стоимость Tesla Inc. уменьшилась на 0,3% из-за возобновившихся споров главы компании Илона Маска и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 26 февраля опустился на 33,97 пункта (0,13%) и составил 26057,98 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 2,21 пункта (0,08%) - до 2793,90 пункта.

Nasdaq Composite потерял 5,16 пункта (0,07%) и составил 7549,30 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на торгах в среду, трейдеры оценивают заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, а также статданные по экономике США.

В центре внимания рынков - встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, которая пройдет в среду в столице Вьетнама - Ханое. Лидеры США и КНДР уже встречались в прошлом году в Сингапуре, где, в частности, обсуждался вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

Японский индекс Nikkei 225 прибавляет в ходе торгов 0,5%, гонконгский Hang Seng - 0,6%, китайский Shanghai Composite - 1,5%, южнокорейский KOSPI - 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%.

Глава ФРС, выступая накануне в банковском комитете Сената с полугодовым докладом о кредитно-денежной политике, благоприятно оценил ситуацию в экономике, отметив, однако, что наличие ряда "противоречивых тенденций и сигналов" оправдывает январское решение центробанка "проявить терпение" при принятии дальнейших решений относительно изменения базовой процентной ставки.

Тем временем, данные исследовательской организации Conference Board указали на рост потребительского доверия в США. Индекс потребительского доверия в феврале 2019 года подскочил до 131,4 пункта, максимума с ноября. Эксперты, опрошенные Fact Set, в среднем ожидали повышения показателя в текущем месяце до 124 пунктов.

"Заявления Пауэлла подтвердили, что ФРС не будет спешить с подъемом ставки, в то время как существенное увеличение потребительского доверия, являющегося ключевым экономическим барометром, показало, что экономический подъем в США будет устойчивым", - цитирует агентство Bloomberg аналитика Mizuho Securities в Токио Нобухико Курамочи.

Котировки акций японских фармацевтических компаний и химических групп растут в среду. Стоимость бумаг Takeda Pharma поднялась на 1%, Daiichi Sankyo - на 3,7%, Shiseido - на 2,2%, Unicharm - на 0,4%.

Акции Fast Retailing, владельца бренда одежды Uniqlo, подорожали на 2,5%.

В Гонконге растут котировки бумаг AIA Group (+2,7%) и Sands China (+1,9%), в то время как акции поставщиков Apple дешевеют: AAC - на 3,4%, Sunny Optical - на 2,4%.

Стоимость акций Hyundai Motor подскочила на 4%. Южнокорейский автопроизводитель отклонил призывы инвестора-активиста Elliott Management о выделении 7 трлн вон ($6,3 млрд) на выплату дивидендов, а также назначении новых членов совета директоров.

Нефтяной рынок на азиатских торгах в среду продолжает подъем благодаря данным Американского института нефти (API) о неожиданном сокращении товарных запасов топлива в США.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК увеличилась на $0,43 (0,66%) - до $65,64 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты на Brent выросли в цене на $0,45 (0,7%) - до $65,21 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,49 (0,88%), до $55,99 за баррель. Во вторник апрельская WTI поднялась на 2 цента (0,05%), до $55,50 за баррель.

Сбой на фьючерсных биржах CME Group из-за технических проблем влиял и на торги на NYMEX в течение нескольких часов во вторник, заявили представители CME. Вместе с тем, как отмечают американские издания, торги на NYMEX не приостанавливались.

В понедельник президент США Дональд Трамп выразил недовольство текущим уровнем цен на нефть, который он считает завышенным. В результате нефть подешевела самыми быстрыми темпами с начала года. Во вторник рынок демонстрировал сдержанные изменения, все еще реагируя на слова Д.Трампа.

Вместе с тем сохраняются ожидания, что страны ОПЕК+ продолжат ограничивать нефтедобычу. По данным The Wall Street Journal, на встрече в апреле представители ОПЕК+ продлят действующее соглашение, чтобы поддержать рост цен.

По оценкам API, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 22 февраля, сократились на 4,2 млн баррелей, при этом резервы бензина упали на 3,8 млн баррелей, но запасы дистиллятов выросли на 400 тыс. баррелей.

Теперь внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные Informa Economics, прогнозируют рост запасов нефти в США на 3,5 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране уменьшились на прошлой неделе на 1,5 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 2,5 млн баррелей.