Акции предпримут попытку роста - Алор Брокер

"Вчерашний день на рынке акций начался снижением. Лишь в районе обеда начались осторожные покупки, которые усилились к закрытию рынка и на послеторговом аукционе. Такая картина говорит в пользу того, что сегодня с утра умеренный оптимизм на рынке будет преобладать, и "быки" попробуют "поднять" индекс МосБиржи выше отметки 2500 пунктов. Внешний фон с утра слабо положительный. Фондовая Америка закрылась в символическом "минусе", меньше одной десятой процента теряют в данных момент американские фьючерсы. Однако подрастает нефть и преимущественно в "зеленой" зоне азиатские фондовые площадки", - прогнозирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.