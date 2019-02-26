Цены евробондов РФ во вторник приостановили рост на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках

Москва. 26 февраля. Котировки российских еврооблигаций во вторник приостановили рост на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, что привело к некоторому снижению интереса глобальных инвесторов к рисковым активам. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка подрастают в цене, что в итоге ведет к небольшому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 25 февраля всего на 1 базисный пункт и составила 111,02% от номинала, что соответствует доходности 3,69% годовых (без изменений к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла на 3,5 базисного пункта по отношению к предыдущему торговому дню, составив 98,84% от номинала. Их доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 2,445% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 1,5 пункта и составил 124,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились на 13 базисных пунктов по отношению к 25 февраля и составили 111,13% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 5,08% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 17 базисных пунктов - до 107,66% от номинала (доходность выросла также на 1 базисный пункт и составила 5,06% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 6 базисных пунктов - до 101,68% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 4,475% годовых), с погашением в 2023 году - на 11 базисных пунктов, до 103,63% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 3,995% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 13 базисных пунктов - до 99,13% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 5,31% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 11 базисных пунктов, до 97,81% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 4,57% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации торгуются в боковом тренде. После вчерашнего ценового роста, вызванного как новостями о прогрессе в американо-китайских торговых переговорах, так и общемировым оптимизмом инвесторов в отношении активов развивающихся стран, сегодня активность покупателей заметно снизилась. И причиной этому стали противоречивые заявления со стороны администрации США о том, что, несмотря на прогресс в торговых переговорах, сделки между США и Китаем пока может и не быть. И это в целом охладило интерес инвесторов к евробондам развивающихся стран, в том числе и к российским бумагам. Таким образом, без явных драйверов для дальнейшего роста бумаги сейчас проторговывают текущие ценовые уровни", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.