В ближайшее время отечественная валюта попытается вернуть рубеж в 65,5 по доллару - ИК "Велес Капитал"

Во вторник ЦБ увеличил лимит на недельном депозитном аукционе до 2,34 трлн руб., однако банки смогли лишь на 46,4 млрд руб. увеличить объем на депозитах у регулятора по сравнению с прошлой неделей, разместив 1,81 трлн руб. Впрочем, такой результат, по мнению начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко, можно считать весьма успешным, учитывая недавний отток ликвидности на основные налоговые платежи. Ставки МБК по инерции продолжили рост после вчерашних налоговых выплат, однако MosPrime o/n по-прежнему остается ниже ключевой ставки ЦБ.

На валютном рынке рубль продолжил коррекцию, начатую во второй половине вчерашнего дня. Отечественная валюта снижалась на ряду с большинством других валют EM, корректировавшихся после бурного роста, связанного с прогрессом в торговых переговорах США и Китая. Также давление на рубль оказывали нефтяные котировки, которые еще днем в понедельник находились в районе 67,5 долл. за баррель марки Brent, а уже во вторник утром опускались ниже 64,5 долл. Кроме того, нацвалюта перестала получать поддержку от валютных продаж в рамках подготовки экспортеров к основным налоговым платежам, прошедшим в понедельник.

"Впрочем, несмотря на то, что рубль слабел вместе с другими валютами EM, его потери превосходили потери большинства "коллег" по развивающимся рынкам. Так, к окончанию рабочего дня рубль снижался примерно на 0,4% к доллару, "уступая" по темпу снижения лишь индийской рупии (-0,45%). Опережающая динамика снижения отечественной валюты по сравнению с другими валютами EM в последнее время, как правило, отражает растущие опасения инвесторов в отношении санкционных угроз и геополитических рисков. В частности, данная тематика может быть затронута в ближайшее время на слушаниях в Конгрессе США по вопросам кибербезопасности и обеспечения независимости американской избирательной системы. Нельзя исключать, что в ближайшее время отечественная валюта попытается вернуть рубеж в 65,5 по доллару, однако впоследствии ожидаем дальнейшей коррекции рубля в сторону 66", - резюмирует эксперт ИК "Велес Капитал".