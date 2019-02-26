Аукционы Минфина: ОФЗ срочностью 5 и 10 лет будут интересны инвесторам на фоне погашения и выплат купонов по гособлигациям в среду на 160 млрд руб. - Промсвязьбанк

"На предстоящем в среду аукционе Минфин предложит инвесторам классические ОФЗ серии 26223 с погашением 28 февраля 2024 года и ОФЗ серии 26224 с погашением 23 мая 2029 года, - указывает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. - Эту комбинацию Минфин уже три раза успешно размещал в этом году. Мы ожидаем, что больший спрос будет на 5-летние гособлигации. Сдерживать спрос на длинные ОФЗ будут санкционные риски, а также противоречивые новости о ходе торговых переговоров США и Китая, которые обуславливают волатильность спроса глобальных инвесторов к суверенным облигациям развивающихся стран. В то время как реинвестирование средств от погашения 27 февраля ОФЗ серии 26208 на 150 млрд руб. и купоны еще по трем выпускам гособлигаций на 10 млрд руб. скорее всего будет направлено в бумаги срочностью 5 лет. По состоянию на 17:00 вторника выпуск ОФЗ 26223 торгуется с доходностью 8,19% годовых, ОФЗ 26224 - 8,43%. Ситуация на рынке меняется каждый день. В понедельник доходности ОФЗ срочностью 5 - 10 лет снижались на 3 - 4 б.п., а во вторник выросли на сопоставимую величину, растеряв достижения понедельника. Ожидаем, что в среду аукционы пройдут вблизи текущих ценовых уровней и премия не превысит заявленный Минфином предел в 5 б.п. по доходности. Объем размещения может составить 40 - 50 млрд руб. С начала года Минфин уже разместил ОФЗ на 187,5 млрд руб. На предстоящие в этом квартале 5 аукционов остается по плану еще 262,5 млрд руб.".