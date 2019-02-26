Серебро остается недооцененным по сравнению с золотом - Julius Baer

После непродолжительного периода отвязки от золота котировки серебра вновь начали демонстрировать зависимость от желтого металла, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. С конца прошлого года цены выросли более чем на 10%, главным образом, на фоне нормализации настроений на фьючерсном рынке. Серебро часто называют "золотом для бедняков" не только из-за его более низкой стоимости, но и потому, что оба металла используются в ювелирной промышленности (20% общего объема серебра и 50% золота) и в качестве инвестиционного инструмента (15% и 35% соответственно). При этом основной спрос на серебро обеспечивают промышленные предприятия, например, производители электроники (более 50% совокупного спроса).

"Серебро гораздо больше зависит от общеэкономической ситуации, что заставляет нас рассматривать его в качестве гибрида драгоценного и циклического металлов, - указывает Карстен Менке. - В связи с этим мы моделируем движение котировок исходя из цены золота и фондового индекса S&P 500. Данная модель позволяет объяснить почти 70% случаев изменения цен и в 90% случаев правильно предсказывает как рост, так и снижение котировок. При этом она не смогла предсказать спекулятивный скачок в 2011 году, который, по нашим оценкам, был особым случаем для рынка. Модель предполагает, что на каждый 1% изменения цены золота и фондового индекса серебро должно изменяться в цене на 1,6% и 0,5% соответственно. Чувствительность серебра к динамике фондового рынка подтверждает нашу позицию, согласно которой металл не считается активом "тихой гавани"".

Принимая во внимание наш долгосрочный позитивный взгляд на золото и индекс S&P 500, эксперт Julius Baer ожидает рост котировок серебра. "Тем не менее, в краткосрочной перспективе возможна некоторая коррекция после недавнего скачка цен, - допускает аналитик Julius Baer. - Отношение котировок золота и серебра находится на максимальном уровне за более чем 20 лет. Но структура рынка серебра заметно изменилась в последние пару десятилетий, и это отношение нельзя рассматривать без учета данного факта. Тем не менее, мы считаем, что серебро по-прежнему недооценено по сравнению с золотом как в относительном, так и в абсолютном выражении".