Прогнозируемый диапазон цен на нефть до конца недели - $64,3-67,7 - БКС

"Во вторник нефтяные цены отыгрывают потери после просадки на $2,5 в понедельник - вербальная интервенция Трампа вызвала спекулятивную коррекцию котировок. В понедельник глава Белого дома в очередной раз высказался в пользу снижения ценовой конъюнктуры нефти, определив, что на данный момент рынок слишком "хрупкий", чтобы абсорбировать рост нефтяных котировок. Мы полагаем, что данные заявления, как и ответные реакции рынка в виде ценовых движений, на сегодняшний день должны рассматриваться в спекулятивной плоскости. Заметим, что мы также считаем, что заявления Трампа о справедливой стоимости нефти вблизи $40 (в 2018 году можно было услышать оценки и в $25) вряд ли соответствуют интересам американского энергического лобби. По нашим оценкам, для успешного продолжения политики стремления к энергетическому доминированию США среднесрочной "ценовой точкой безубыточности" для американских нефтяных компаний является уровень, превышающий $50, а в определённой перспективе данный уровень может возрасти. В результате такие комментарии президента США воспринимаются нами как заявления политического толка с целью оказания временного давления на рынок в условиях приближения автомобильного сезона. Мы полагаем, что в перспективе ближайших двух месяцев фундаментальный уровень нефтяных цен будет формироваться в диапазоне $65-68. В этой связи мы видим перспективы для продолжения восстановительного движения на нефтяном рынке на этой неделе. Соответствующими триггерами может послужить как еще одна порция пусть даже и условного позитива по торговым переговорам США и Китая, так и новостной фон относительно ОПЕК+. Также определенную поддержку покупке риска, включая нефтяной актив, может оказать выступление главы ФРС сегодня вечером. Если рынки получат какой-либо сигнал о наличии планов американских монетарных властей в отношении приостановки действия программ "количественного ужесточения" рыночный risk-on может транслироваться и в рост нефтяных цен. Прогнозируемый диапазон цен до конца недели - $64,3-67,7", - указывает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.