Рубль дешевеет к доллару и евро днем на снижении интереса инвесторов к рисковым активам

Москва. 26 февраля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник днем; рубль слабеет к бивалютной корзине на уменьшении интереса глобальных инвесторов к рисковым активам и снижении большинства валют emerging markets.

Курс доллара США составил 65,67 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 18,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 74,63 руб./EUR1, поднявшись на 21,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 19,83 копейки - до 69,7 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 26 февраля на 36 копеек, до 65,6182 руб./$1, и увеличил курс евро на 40,22 копейки, до 74,4898 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно снижается к доллару и евро на дневных торгах, торгуясь в очень узких диапазонах в обеих валютных парах на фоне снижения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам и негативной динамики большинства валют emerging markets. Рынки переключили внимание на ожидание событий предстоящих дней таких, как выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в комитете по финансовым услугам Палаты представителей (18:00 МСК). В последнее время его более мягкие высказывания относительно денежно-кредитной политики успокоили инвесторов, которые опасались сохранения текущего курса на повышение базовой процентной ставки.

Также участники внутреннего валютного рынка ждут слушаний в Конгрессе США по вопросам кибербезопасности и обеспечения независимости американской избирательной системы, в ходе которых может быть упомянута Россия. Слушания состоятся в ближайшие два дня. При этом, как сообщила 21 февраля газета The Washington Post, спецпрокурор США Роберт Мюллер может до 3 марта передать генпрокурору доклад о результатах расследования вмешательства Москвы в президентские выборы в США в 2016 году. О том, что работа над докладом близка к завершению, 20 февраля сообщал телеканал CNN.

"После утреннего ослабления рубль встретил поддержку на уровне 65,65 руб./$1 и в дальнейшем консолидировался в узком диапазоне. Мы не исключаем, что в ближайшее время отечественная валюта попытается вернуть рубеж в 65,5 руб./$1, однако в дальнейшем ожидаем коррекции рубля в сторону 66 руб./$1. Помимо окончания налогового периода и предстоящих в марте платежей по внешнему долгу, потенциальную угрозу для рубля таит в себе и ситуация с делом Baring Vostok, которое может обернуться новой волной санкционной риторики", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Ключевым вызовом для рубля на текущей неделе остаются слушания в Конгрессе США по темам кибербезопасности и независимости выборных процессов, предстоящие сегодня и завтра. Возможное возобновление санкционной риторики в рамках данных обсуждений, вероятно, ограничит потенциал укрепления рубля", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

Цена нефти марки Brent перешла к росту в ходе торгов во вторник после обвала в понедельник, вызванного призывами президента США Дональда Трампа снизить цены на топливо. Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,62% - до $64,97 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,07% - до $55,37 за баррель. В понедельник обе марки подешевели более чем на 3% после того, как американский президент раскритиковал слишком высокие цены на нефть.

"Нефтяные цены поднимаются слишком высоко. ОПЕК, пожалуйста, расслабься и не переусердствуй. Мир не выдержит роста цен, он уязвим", - написал накануне Д.Трамп в Twitter. Ранее американский президент неоднократно призывал страны ОПЕК к снижению цен на нефть, объясняя это необходимостью уменьшить затраты потребителей на бензин и расходы на топливо для авиакомпаний.

Нефтетрейдеры ждут данных о запасах топлива в Штатах. Американский институт нефти (API) обнародует свои данные, собираемые на добровольной основе, во вторник, а министерство энергетики страны опубликует официальный отчет в среду. По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3 млн баррелей. Если прогноз подтвердится, недельный подъем станет шестым подряд.

Банк России во вторник, 26 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 811,6 млрд рублей (при лимите 2,34 трлн рублей) в среднем по ставке 7,74% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 19 февраля, банки разместили в ЦБ 1 трлн 765,2 млрд рублей (при лимите 1,99 трлн рублей) в среднем по ставке 7,73% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,71% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 3 б.п. - до 7,83% годовых. В то же время ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 8,24%, 8,62% и 8,68% годовых соответственно.