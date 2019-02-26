В целом можно говорить о достаточно слабой коррекции рубля - "Открытие Брокер"

"Рубль вновь слабел вслед за сырьевыми валютами. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4280 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,71%, недельная - до 7,83%, а месячная осталась на уровне 8,24%. В целом можно говорить о достаточно слабой коррекции рубля после длительного периода укрепления. В основном на отечественную валюту давит внешний фон, но и завершение налогового периода вносит свою лепту. Впрочем, уже в среду состоятся аукционы ОФЗ, которые в последнее время вызывают повышенный интерес", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.