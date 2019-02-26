В ближайшее время на рынок вернётся Минфин РФ с более агрессивными покупками иностранной валюты - ГК "ФИНАМ"

"На глобальном валютном рынке продолжается затишье. Российский рубль в паре с долларом просел за последние сутки на 0,5%, до 65,6, и с прицелом на март пора готовиться к развороту в район 67-68. Налоговый период, который поддерживал национальную валюту, заканчивается, и в ближайшее время на рынок вернётся Минфин РФ с более агрессивными покупками иностранной валюты", - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.