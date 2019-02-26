Явно выраженных растущих историй на российском рынке акций сегодня нет - ГК "ФИНАМ"

"Российские биржевые индексы сегодня показывают негативную динамику. Так, рублёвый индекс "Московской биржи" в первой половине дня просел на 0,7%, опустившись до 2477 пунктов, а валютный РТС на 1% - до 1190 пунктов. Важный уровень сопротивления на отметке 1200 пунктов индекс РТС так и не сумел преодолеть, что является сильным негативным сигналом. Явно выраженных растущих историй на российском рынке акций сегодня нет, лишь несколько бумаг торгуются вблизи вчерашнего закрытия. Дополнительным негативом для российских активов стала новость о том, что Президент России Владимир Путин поддержал расследование против основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Всё это опять бьёт по инвестиционному климату и пугает зарубежных инвесторов. Фьючерсы на основные американские индексы показывают снижение, но всё будет зависеть от сегодняшнего выступления Джерома Пауэла в Конгрессе США с полугодовым докладом. Если глава ФРС обозначит сроки прекращения распродажи активов с баланса ФРС, это вызовет позитив в сегменте рисковых активов, но если он вновь даст понять, что расчистка баланса пока идёт на автопилоте, провал по биржевым индексам за океаном под закрытие сессии обеспечен", - комментирует ситуацию эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.