БКС закрывает pair trade: "покупка обыкновенных акций Сургутнефтегаза против "префов"

"БКС Глобал Маркетс" закрывает торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "покупка обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) против привилегированных акций" с убытком порядка 19%, сообщается в обзоре инвестбанка.

Как говорится в отчете, обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" подешевели на 24% за 12 месяцев, несмотря на рост цен на нефть в рублевом выражении. "Главная причина убытков по торговой идее - слабая динамика "обычки", а не ралли в "префах". Хотя фундаментальные характеристики компании сейчас выглядят более сильно, чем год назад, инвесторы полностью переключились на другие нефтегазовые имена, которые предлагают более высокую дивидендную доходность и в ряде случаев более привлекательный рост", - пишут эксперты.