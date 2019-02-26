Фунт ставит перед собой новые цели - eToro

"Фунт торгуется на максимальных с конца января уровнях, совершив важный прорыв психологической отметки 1.30. После достижения уровня 1.3160 внимание быков переключилось на максимум 25 января в районе 1.3220, за которым следует уже октябрьский максимум в области 1.3260. Валюта растет третий день кряду, подпитываясь оптимистичными ожиданиями в отношении Брекзита. Сегодня в парламенте решится судьба сделки, и если она будет отвергнута, премьер-министр Мэй проведет неформальное голосование по дальнейшей стратегии действий в рамках "бракоразводного процесса". В свете этих событий растут надежды рынков на отсрочку выхода Британии из ЕС, запланированного на 29 марта. Текущее ралли фунта может оказаться под угрозой и смениться фиксацией прибыли, если у трейдеров возникнут сомнения по поводу отсрочки, и на сцену вернутся опасения реализации сценария так называемого "жесткого" или беспорядочного Брекзита. С технической же точки зрения перспективы пары GBPUSD выглядят конструктивно, но для продолжения подъема котировкам потребуется свежая подпитка, которая позволила бы котировкам бросить вызов максимумам текущего года над уровнем 1.32.

На этой неделе не запланировано значимых экономических отчетов из Британии, а значит, фунт продолжит следить за развитием событий вокруг Брекзита, а также руководствоваться общей динамикой доллара на форексе", - комментирует ситуацию аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.