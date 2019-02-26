Руководство Альфа-Банка не исключает новый выпуск рублевых евробондов в текущем году - Уралсиб

"В текущем году Альфа-Банку предстоит погасить 642 млн долл. оптового фондирования, из них более половины – субординированные евробонды. В следующем году общий объем погашений составляет 1,1 млрд долл., что все еще вполне комфортно с учетом 4,3 млрд долл. денежных средств на балансе. Руководство сообщило, что не исключает новый выпуск рублевых евробондов в текущем году. В январе банк разместил новый рублевый евробонд ALFARU’22, сейчас он предлагает доходность 9,1%, два чуть более коротких рублевых евробонда торгуются с доходностью 8,9–9%. Спред старшего долларового выпуска ALFARU’21 (YTM 4,9%) к суверенной кривой был относительно стабильным в январе, но немного вырос в феврале (до 140 б.п.) на фоне появления новостей о санкциях, что не относится к Альфа-Банку напрямую, но затрагивает общую рыночную конъюнктуру. Cпред этого выпуска к бонду Сбербанка SBERRU’21 (YTM 4,6%) остается волатильным, но в текущем году он в среднем ниже, чем в 2018 г., и сейчас составляет около 25 б.п. Премия ALFARU’perp (купон 8%, YTC 9,4%) к старшей бумаге расширилась с локального февральского минимума 400 б.п. до 460 б.п., более длинный «вечный» суборд с купоном 6,95% котируется с доходностью 10,4%", - отмечает аналитик Уроалсиба Наталия Березина.