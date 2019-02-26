Рост уверенности инвесторов в успешном разрешении торгового конфликта между США и Китаем может временно поддержать спрос и на российские евробонды - Уралсиб

"Суверенные еврооблигации РФ подорожали сильнее других бумаг ЕМ, несмотря на падение цен на нефть. Российские евробонды начали неделю с заметного роста котировок. Ключевым позитивным фактором стало повышение спроса на активы развивающихся рынков на фоне хороших новостей о ходе переговоров между США и Китаем. При этом российские бумаги показали лучший результат среди аналогов, даже несмотря на то, что цены на нефть в понедельник сильно упали после заявлений президента США Дональда Трампа – до 64,5 долл./барр., но это падение все же еще не полностью учтено в котировках бумаг. Лидером роста стал выпуск RUSSIA’47 (YTM 5,3%), прибавивший 0,8 п.п. от номинала и снизившийся в доходности на 5 б.п. до минимума с начала августа (5,3%). Остальные бумаги подорожали меньше – на 0,2–0,5 п.п. Пятилетний CDS-спред России вчера сузился на 3 б.п. до 131 б.п. и сейчас находится вблизи

локальных минимумов, достигнутых в январе. Как мы писали ранее, дальнейшее повышение уверенности инвесторов в успешном разрешении торгового конфликта еще может добавить оптимизма развивающимся рынкам, и в том числе временно поддержать спрос на российские евробонды, но потенциал роста, на наш взгляд, крайне ограничен", - указывает эксперт Уралсиба Евгений Сергеев.