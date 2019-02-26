Ппотенциал роста акций ММК далеко не исчерпан - ГК "ФИНАМ"

Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" - одного из крупнейших производителей стали в России. По итогам прошедшего года компания представила хорошие результаты. Так, сталелитейному гиганту удалось нарастить продажи при снижении общего производства на 1,5%. На основании этого по акциям подтверждается рекомендация "Покупать" со снижением целевой цены до 58,4 руб.

По итогам года выручка компании выросла на 8,5% и составила $7,826 млн. Рост выручки связан с увеличением объемов реализации, улучшением структуры продукции и благоприятной ценовой конъюнктурой на рынках. Показатель EBITDA увеличился на 19,0% до $2,418 млн, что стало максимумом за всю историю компании. При этом маржа EBITDA составила 29,4%, а прибыль акционеров выросла на 10,8% до $1,317 млн.

ММК поддерживает долговую нагрузку на минимальном уровне, на конец года долг группы компаний составлял $536 млн. При этом доля долга, номинированного в иностранной валюте, составила более 70%. Это, по мнению экспертов ГК "ФИНАМ", создает определенные риски на фоне сокращения доли экспорта в продажах комбината. Впрочем, объем денежных средств на балансе ($739 млн) полностью покрывает общий долг. Чистый долг находится в отрицательной зоне и составляет $203 млн.

ММК выплачивает дивиденды ежеквартально. По итогам 2018 года акционеры получили дивиденды трижды - по итогам 3, 6 и 9 месяцев. Размер дивидендов составил 0,801 руб., 1,589 руб. и 2,114 руб. на акцию соответственно. По итогам последнего квартала прошлого года совет директоров рекомендовал выплатить по 1,398 руб. на акцию. Дата закрытия реестра на сегодняшний день не объявлена. Таким образом, общая сумма дивидендов по результатам деятельности компании в 2018 году составляет 5,902 руб. Это дает дивидендную доходность акций группы компаний к их среднегодовой стоимости на уровне 12,8%.

"В прошлом году акции ММК, обновив исторический максимум до уровня выше 53 рублей за штуку, нарисовали коррекцию и завершили год нейтрально. Рост за год составил всего 2,8%, при том, что Индекс МосБиржи прибавил 12,3%. В текущем году они пока не показывают какой-либо значительной динамики на фоне общего роста рынка на 6,2% по Индексу МосБиржи. После актуализации рекомендации по акциям компании мы несколько снижаем целевую цену, но сохраняем рекомендацию "Покупать" со среднесрочным потенциалом роста 35,9%", - говорит аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Калачев.