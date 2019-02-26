Рубль нашел поводы для долгосрочной коррекции - FxPro

Аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что пара USD/RUB в понедельник развернулась к росту от отметки 65.16 и сейчас находится на 65.59. Поводом послужили комментарии Трампа, запустившие распродажу нефти. EUR/RUB достигла на старте торгов во вторник 74.50 после неудачной попытки прорваться ниже 74.

"С технической стороны российский рубль исчерпал значительную часть потенциала роста - и повод для коррекции не заставил себя ждать, - комментирует Александр Купцикевич. - Первоначально на рубль надавил комментарий Трампа о том, что нефть забралась слишком высоко. Позже рынки также оказались под давлением. Первоначально, под фиксацию прибыли попали американские площадки, а сегодня с утра подобный настрой развивают и азиатские биржи. На наш взгляд, осторожность фондовых площадок вполне может быть началом продолжительной и более масштабной коррекции после впечатляющего роста с начала года. Зачастую наиболее укреплявшиеся активы подвержены таким же глубоким коррекциям в периоды отката рынка".

От пиковых уровней конца декабря USD/RUB потеряла 8.8%, а EUR/RUB - 7.7%, что стало одним из лучших стартов года, так как рублю свойственно в первый месяц подпадать под давление.

"В случае развития отката по USD/RUB ближайшими целями могут стать уровни вблизи 67, куда пара может легко дорасти без особого сопротивления, - полагает эксперт FxPro. - Для EUR/RUB подобной ближайшей отметкой видится область 76. Впрочем, не стоит исключать и более негативного для российской валюты сценария. Нельзя списывать со счетов санкционные риски, которые не заложены в котировки в настоящий момент, а также возможное развитие понижательной коррекции на зарубежных площадках, которые также уперлись в важные уровни сопротивления".