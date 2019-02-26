Рынок акций РФ утром просел вслед за миром, растут Россети, обновил максимум Норникель

Москва. 26 февраля. Рынок акций РФ утром во вторник просел вслед за мировыми площадками и упавшей нефтью, лучше рынка выглядят подросшие бумаги "Россетей" и обновившие максимумы акции "Норникеля" в ожидании выхода сильного годового отчета по МСФО.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2484,09 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1192,19 пункта (-0,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1%.

Доллар подрос до 65,64 рубля (+0,15 рубля).

Снизился рублевый курс акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -0,6% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Газпрома" (-0,4%).

Выросли акции "Россетей" (+1,1%), "Норникеля" (+0,4%, до 14,658 тыс. руб. - новый максимум), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%).

В США в понедельник индексы выросли на заявлениях президента США Дональда Трампа о прогрессе в торговых переговорах с Китаем. В минувшее воскресенье Д.Трамп сообщил в своем микроблоге в Twitter, что отложит повышение пошлин на товары китайского экспорта, назначенное на 1 марта, так как видит "значительный прогресс" в торговых переговорах с Китаем.

В понедельник американский президент подтвердил журналистам, что две страны значительно приблизились к заключению торгового соглашения и что для подписания окончательного варианта такого соглашения он намерен лично встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Между тем во вторник снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%), минусуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,5-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%) на фоне опасений эскалации конфликта между Индией и Пакистаном.

Военно-воздушные силы Индии нанесли удар по лагерям подготовки террористов, находящимся на пакистанской территории в спорном штате Кашмир. Как пишет The Guardian, это первый случай удара по другую сторону так называемой "линии контроля" в штате со времен войны между двумя странами в 1971 году.

Вероятность обострения отношений между Индией и Пакистаном привела к росту спроса на защитные активы, включая японскую иену, что негативно отразилось на фондовом рынке Японии.

Также инвесторы готовятся к встрече президента США Дональда Трампа с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая состоится во Вьетнаме 27-28 февраля.

Нефть во вторник продолжает дешеветь после призыва Д.Трампа к ОПЕК не завышать стоимость топлива. Апрельские фьючерсы на Brent к 11:10 МСК составили $64,79 за баррель (-0,2% и -3,5% в понедельник), апрельская цена WTI - $55,24 за баррель (-0,4% и -3,1% накануне).

С конца прошлого года цены на нефть выросли почти на 30%.

"Нефтяные цены поднимаются слишком высоко. ОПЕК, пожалуйста, расслабься и не переусердствуй. Мир не выдержит роста цен, он уязвим", - написал накануне Д.Трамп в Twitter.

Ранее американский президент неоднократно призывал страны ОПЕК к снижению цен на нефть, объясняя это необходимостью уменьшить затраты потребителей на бензин и расходы на топливо для авиакомпаний.

Также участники рынка ждут данных о запасах топлива в Штатах, которые будут обнародованы Американским институтом нефти (API) во вторник, а министерством энергетики страны - в среду. По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3 млн баррелей. Если прогноз подтвердится, недельный подъем станет шестым подряд.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рост рынков был прерван твитом Д.Трампа о том, что "цены на нефть зашли слишком высоко", после чего котировки сырья развернулись вниз.

В ноябре-декабре прошлого года после подобных высказываний американского президента на рынке появился очень сильный продавец, который огромными объемами на продажу уводил цены вниз даже на позитивном внешнем фоне. Тогда было выдвинуто предположение, что на понижение играет какой-то очень крупный фонд в интересах лидера США и по его просьбе. Поэтому есть опасность, что сценарий конца прошлого года повторится и сейчас, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи вернулся в коридор 2450-2500 пунктов после неудачной попытки выйти из него вверх. Хуже рынка могут оказаться акции "Роснефти" (MOEX: ROSN), также стоит обратить внимание на акции "Норникеля", которые обновляют максимумы и после роста последних дней выглядят перекупленными - бумаги ГМК вполне могут отправиться в коррекцию после выхода годового отчета, считает А.Антонов.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, прогресс в торговых переговорах США-Китай поддержал рисковые активы, но какой-либо эйфории на рынках не наблюдается. Ключевой темой последних недель остается вопрос торговых противоречий между двумя ведущими экономиками мира, и завершившийся на прошлой неделе очередной раунд переговоров (стороны анонсируют подготовку ряда меморандумов, а президент США Д.Трамп отсрочил запланированное на 1 марта повышение пошлин на импорт китайских товаров) воспринимается инвесторами позитивно.

Тем не менее, сохраняется значительный набор рисков для фондовых рынков, поэтому говорить о продолжении однонаправленного движения вверх по мировым индексам все же преждевременно. По факту прогресса в торговых дискуссиях с Китаем есть вероятность переключения фокуса американской администрации на европейских партнеров (вопрос размера пошлин на импорт в Штаты автомобилей), и в этом состоит один из ключевых конъюнктурных рисков на горизонте ближайших недель.

На текущей неделе, вероятно, внимание инвесторов сместится с торговых споров на другие темы: 27-28 февраля во Вьетнаме состоится саммит США-КНДР, а в ближайшие два торговых дня глава Федрезерва Дж.Пауэлл выступит перед обеими палатами Конгресса США (особый интерес могут представлять его комментарии относительно возможности завершения сокращения баланса регулятора в этом году). Вторая половина недели будет богата на публикацию значимой макроэкономической статистики (наибольший интерес представляет оценка американского ВВП за IV квартал, выходящая в четверг).

Диапазон 2450-2500 пунктов, в котором индекс МосБиржи проводит последние полторы недели, пока по-прежнему сохраняет актуальность, и во вторник в базовом сценарии ожидается продолжение консолидации индекса преимущественно в верхней половине диапазона, считает М.Поддубский.

Аналитик ИК "Открытие Брокер" Андрей Кочетков обратил внимание на новости от JPMorgan, который предостерег своих клиентов от излишнего оптимизма, поскольку продление сроков переговоров США-КНР еще не означает их продуктивность. На азиатской сессии существенно укрепился британский фунт стерлингов, который реагировал на сообщения о возможном смещении даты выхода Великобритании из Евросоюза. В Ханое начинается подготовка к встрече Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, хотя каких-то особых ожиданий по поводу данных переговоров на рынках нет.

Нефть накануне подверглась распродажам после очередных заявлений президента США Д.Трампа, который призвал ОПЕК ограничить свои действия, способствующие росту котировок. На рынке немедленно вспомнили о том, что американские законодатели могут ускорить рассмотрение закона против организаций, которые проводят политику монополизации рынка. На фоне упавшей нефти просел и рынок акций РФ, хотя в целом условия для российских акций не меняются, поэтому текущую динамику индексов лучше всего называть консолидацией. "Газпром" (MOEX: GAZP) во вторник провел День инвестора в Гонконге, компания в 2018 году увеличила долю на европейском рынке до 36,7% с 34,7% в 2017 году.

По словам заместителя председателя правления Локо-банка Андрея Люшина, восходящее движение рынков довольно быстро приостановилось: положительное закрытие в США сменилось откатом индексов в Азии.

Отсутствие очевидно благоприятных новостей при накоплении тревожной статистики сдерживает покупателей. Даже в США рост происходит в сравнительно узком и пологом восходящем канале, а узкий канал, как известно, является предвестником резкого ценового движения. Нефть ушла вниз, в том числе и на твите Д.Трампа. Касание сверху пробитого ранее восходящего канала может служить сигналом на "покупку на отскок" для спекулянтов.

На валютном рынке складываются предпосылки для увеличения позиций в евро против рубля. На рынке акций РФ во вторник с высокой вероятностью продолжится сравнительно низковолатильный боковик, считает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "тантал" (MOEX: TANL) (-5,9%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-4,7%), акции ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-4,3%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-3,9%).

Подорожали бумаги ПАО "Черногорнефть" (+18,8%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+17% и +13,2% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 4,29 млрд рублей (из них 2,083 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).