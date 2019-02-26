Текущая коррекция Brent не выглядит критической и следует логике восходящего тренда - Росбанк

"Второй день подряд Д.Трамп "перетасовывает карты" для рыночных игроков посредством своих сообщений в Твиттер. Вчера прозвучала критика ОПЕК и текущей динамики нефтяных котировок, которые оказались "слишком высоки". На этом фоне цена барреля Brent моментально обвалилась на почти на $2/барр. и продолжила коррекцию до конца дня, потеряв в итоге почти 3,6% ($64,8). Текущая коррекция не выглядит критической и, на наш взгляд, следует логике восходящего тренда: она начала тестировать сопротивление 100-дневной средней ($65,3/барр Brent), и, если "медведи" проиграют, следующей "остановкой" станет $70,8/барр. Однако период игры на текущих уровнях может затянуться на пару недель (особенно в контексте недавних законодательных инициатив в США по ужесточению антитрастового законодательства)", - отмечают в Росбанке.