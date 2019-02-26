Возможное возобновление санкционной риторики ограничит потенциал укрепления рубля - "Нордеа Банк"

"Рубль сохранял уверенную динамику на торгах в понедельник, вплотную приближаясь к наиболее крепким отметкам с конца октября. Поводом для сильной динамики остаётся позитивный внешний фон для рисковых активов в связи с ожиданиями заключения торговой сделки между США и Китаем, а также затишье по санкционной риторике и приходившийся на вчерашний день февральский пик налоговых платежей. Во второй половине дня рубль вновь вернулся к отметкам 65.5 в паре с долларом на фоне снижения цен на нефть более чем на 3% после комментариев Трампа. Ключевым вызовом для рубля на текущей неделе остаются слушания в Конгрессе США по темам кибербезопасности и независимости выборных процессов, предстоящие сегодня и завтра. Возможное возобновление санкционной риторики в рамках данных обсуждений, вероятно, ограничит потенциал укрепления рубля", - комментируют ситуацию на валютном рынке аналитики "Нордеа Банка".