Без дальнейшего развития истории с мерами из США не исключаем рост рубля до 64,50-65/USD - РФПИ

"Все изменения по-прежнему выглядят минимальными. Учитывая, что ключевым для рубля остается лишь единственный риск новых внешних ограничений, интересно взглянуть на его историческую сезонность. Так, за последние 10 лет пара USD/RUB в среднем в марте теряла около 2,6% (от -11% до +1,7%), что объясняется эффектами сезонного усиления платежного баланса. В текущей ситуации неопределенных внешних рисков и наличия бюджетного правила (устраняет около 2/3 сверхдоходов за счет превышения ценами на нефть их уровня в US$40 в ценах 2017 года) влияние сезонности, безусловно, будет снижаться, но не полностью. Без дальнейшего развития истории с мерами из США не исключаем рост рубля до 64,50-65/USD", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.