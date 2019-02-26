На рынке рублевой ликвидности ситуация выглядит неизменной после вчерашней уплаты налогов - Росбанк

На рынке рублевой ликвидности ситуация выглядит неизменной после вчерашней уплаты налогов, считают эксперты Росбанка. По грубым оценкам, банки перечислили порядка 720 млрд руб. в бюджет, сохранив умеренный оптимизм относительно краткосрочных и среднесрочных ставок. Mosprime о/н повысился на 9 бп по итогам вчерашней сессии (7.67%), а кросс-валютный своп удержался вблизи отметки 7.72%. На горизонте 3 месяцев валютный своп торговался около 7.50% без существенных подвижек.

"Сегодня состоится плановый аукцион Банка России по привлечению недельного депозита. Мы не ждем от него интриги и полагаем оправданным переток части средств (порядка 0.2-0.3 трлн руб. из 1.93 трлн руб. на сегодняшнее утро) на корсчета в целях пополнения остатков для целей усреднения. Дополнительных ценовых сигналов от ЦБ мы пока не ожидаем, однако избыток депозитных средств может потребовать в ближайший месяц одного из двух изменений в тактике абсорбирования свободных средств: либо расширения лимитов КОБР (на наш взгляд нежелательный сценарий), либо снижения ценового дисконта в КОБР для снижения повышательного давления на среднесрочные ставки (более желательный сценарий)", - отмечают аналитики Росбанка.