Рубль снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне дешевеющей нефти

Москва. 26 февраля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник утром; рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и негативной динамики большинства валют emerging markets.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,58-65,67 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,62 руб./$1 (+12,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 74,46 руб./EUR1 (+4,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 9 копеек к уровню закрытия понедельника, до 69,59 рубля.

Доллар при этом оказался на 35,68 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 36,99 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на фоне негативной динамики большинства валют emerging markets и продолжающегося падения цен на нефть, вызванного призывами президента США Дональда Трампа к ОПЕК не завышать стоимость топлива.

"Нефтяные цены поднимаются слишком высоко. ОПЕК, пожалуйста, расслабься и не переусердствуй. Мир не выдержит роста цен, он уязвим", - написал накануне Д.Трамп в Twitter. Ранее американский президент неоднократно призывал страны ОПЕК к снижению цен на нефть, объясняя это необходимостью уменьшить затраты потребителей на бензин и расходы на топливо для авиакомпаний.

Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подешевели на 0,15% - до $64,81 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,34% - до $55,29 за баррель. По итогам предыдущих торгов нефть Brent упала на 3,52%, WTI подешевела на 3,11%. С конца прошлого года цены на нефть выросли почти на 30%.

Также участники рынка ждут данных о запасах топлива в Штатах, которые будут обнародованы Американским институтом нефти (API) во вторник, а министерством энергетики страны - в среду. По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3 млн баррелей. Если прогноз подтвердится, недельный подъем станет шестым подряд.