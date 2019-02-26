В паре EUR/RUB допускается подскок к 75-75,2 - ГК "ФИНАМ"

""В начале текущей недели российский рубль незначительно проседает по отношению к доллару и европейской валюте, что связано со снижением цен на нефть после заявлений Дональда Трампа о том, что актив стоит крайне дорого. На текущей неделе участникам рынка стоит проследить за статистикой по пересмотренному ВВП США. Согласно нашим ожиданиям, в четвертом квартале показатель подрос на 2,4%. Также будут обнародованы данные по личным доходам и расходам граждан США за декабрь. В Германии, Великобритании и еврозоне будут обнародованы февральские индексы деловой активности в промышленности. Кроме того, стоит проследить за данными по еженедельным запасам нефти в США от агентства EIA. Аналитики ожидают рост запасов на 3,589 млн баррелей. На дневном графике валютная пара USD/RUB продолжает формирование треугольника, причем цена находится около его нижней границы в районе 65,2. Стохастические линии находятся в благоприятном для продажи покупки и расположены около зоны перепроданности, поэтому ожидается коррекционный отскок. Пара EUR/RUB формирует нисходящее движение в направлении нижней границы клина в районе 74. Верхняя граница стремится к 79. Стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении и находятся чуть выше зоны перепроданности, поэтому допускается подскок к 75-75,2", - указывает аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Вадим Сысоев.