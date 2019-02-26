Утренние прогнозы: рынок акций откроется в минусе

Падение фьючерсов на ведущие мировые фондовые индексы в совокупности с коррекцией нефтяных котировок отрицательно скажется на открытии торгов акциями во вторник, уверены эксперты. Рынок во вторник останется в диапазоне 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи.

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Российский фондовый рынок завершил вчерашний торговый день скромным ростом на 0,2% (более весомому росту индекса помешала заметная коррекция нефтяных котировок). Диапазон 2450-2500 пунктов, в котором индекс МосБиржи проводит последние полторы недели, пока по-прежнему сохраняет актуальность, и сегодня в базовом сценарии мы ожидаем продолжения консолидации индекса преимущественно в верхней половине диапазона. Из внутренних историй отметим, что сегодня свои корпоративные результаты за прошлый год представят компании ГМК "Норникель" и ВТБ".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением около 0,3-0,4%, вблизи отметки 2485 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2470, 2460 пунктов. Значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 2500, 2510 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых внешних сигналов для направленного движения".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "В краткосрочной перспективе возможна консолидация немногим ниже уровня 1200 пунктов по индексу РТС. Оптимизм в отношении торговых переговоров США и КНР выглядит недостаточным, чтобы преодолеть негативное влияние ухудшившейся динамики цен на нефть на активность инвесторов в секторе высоколиквидных бумаг. В течение дня на ход торгов могут повлиять корпоративные новости - ожидается публикация финансовых результатов по международным стандартам отчетности "Норникелем" (GMKN) и ВТБ (VTBR). На валютном рынке возможен некоторый период консолидации вблизи отметки 65,5 по паре доллар-рубль".

Инвестиционная палата (Александр Крылов): "Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы в ходе утренних торгов вторника демонстрируют снижение, вкупе с резким падением цен на энергоносители данные факторы, на наш взгляд, окажут давление на отечественные индексы. Мы ожидаем негативного старта торгов на российском фондовом рынке во вторник, ближайшими уровнями поддержки выступят значения 2472 пункта по индексу МосБиржи и 1192 пункта по индексу РТС. Сегодня интерес для инвесторов представляют финансовые результаты по МСФО за 2018 год ВТБ и ГМК "Норильский Никель".

Алор Брокер (Алексей Антонов): "Сегодня с утра котировки "черного золота" находятся на уровне закрытия понедельника, но зато падают на 0,3% американские фьючерсы. Это говорит о том, что российский рынок акций сегодня откроется в "минусе" и после вчерашней неудачной попытки закрепиться выше 2500 пунктов вновь останется в диапазоне 2450-2500 пунктов по индексу "Московской биржи"".