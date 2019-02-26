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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Фондовый рынок начнет торговую сессию в "красной зоне" - ИК "Атон"
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26 февраля 2019 года 09:51
Фондовый рынок начнет торговую сессию в "красной зоне" - ИК "Атон"
По мнению аналитиков ИК "Атон", во вторник отечественный фондовый рынок начнет торговую сессию в "красной зоне" - снижение составит примерно 1%.
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26 февраля 2019 года 18:45
Москва. 26 февраля. Котировки российских еврооблигаций во вторник приостановили рост на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, что привело к некоторому снижению интереса глобальных инвесторов к рисковым активам. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка подрастают в цене, что в итоге ведет к небольшому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.26 февраля 2019 года 18:42
В ближайшее время отечественная валюта попытается вернуть рубеж в 65,5 по доллару - ИК "Велес Капитал"
Во вторник ЦБ увеличил лимит на недельном депозитном аукционе до 2,34 трлн руб., однако банки смогли лишь на 46,4 млрд руб. увеличить объем на депозитах у регулятора по сравнению с прошлой неделей, разместив 1,81 трлн руб. Впрочем, такой результат, по мнению начальника отдела анализа банков и... читать дальше
.26 февраля 2019 года 18:16
Аукционы Минфина: ОФЗ срочностью 5 и 10 лет будут интересны инвесторам на фоне погашения и выплат купонов по гособлигациям в среду на 160 млрд руб. - Промсвязьбанк
"На предстоящем в среду аукционе Минфин предложит инвесторам классические ОФЗ серии 26223 с погашением 28 февраля 2024 года и ОФЗ серии 26224 с погашением 23 мая 2029 года, - указывает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. - Эту комбинацию Минфин уже три раза успешно размещал в этом году.... читать дальше
.26 февраля 2019 года 17:58
"Поток позитивных новостей заставляет нас пересмотреть рейтинг акций китайских компаний с нейтрального до "выше рынка", - отмечает глава исследований азиатских рынков Julius Baer Марк Мэтьюз. - Во-первых, торговые переговоры между США и Китаем, судя по всему, приближаются к позитивному... читать дальше
.26 февраля 2019 года 17:38
Текущий диапазон 65 - 66 рублей за доллар неплохо подходит для покупок на среднесрочную перспективу - Аналитика Онлайн
"Курс доллара на Московской бирже держится в районе отметки 65 рублей 65 копеек, евро торгуется на уровне 74 рубля 60 копеек. Индекс ММВБ располагается на уровне 2485 пунктов, а котировки нефти марки Brent поднялись до 65,5 долларов за баррель. Курс Биткоина по данным портала CoinMarketCap... читать дальше
.26 февраля 2019 года 17:17
После непродолжительного периода отвязки от золота котировки серебра вновь начали демонстрировать зависимость от желтого металла, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. С конца прошлого года цены выросли более чем на 10%, главным образом, на фоне нормализации... читать дальше
.26 февраля 2019 года 16:49
"Во вторник нефтяные цены отыгрывают потери после просадки на $2,5 в понедельник - вербальная интервенция Трампа вызвала спекулятивную коррекцию котировок. В понедельник глава Белого дома в очередной раз высказался в пользу снижения ценовой конъюнктуры нефти, определив, что на данный момент рынок... читать дальше
.26 февраля 2019 года 16:27
"Рубль вновь слабел вслед за сырьевыми валютами. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4280 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,71%, недельная - до 7,83%, а месячная осталась на уровне 8,24%. В целом можно говорить о достаточно слабой коррекции рубля после длительного... читать дальше
.26 февраля 2019 года 16:06
"Несмотря на рост в начале года бумаг компаний внутреннего потребления мы по-прежнему считаем одним из фаворитов года сырьевой сектор, который имеет преимущество за счет сочетания высокой цены нефти и низкого курса рубля", - отмечает начальник управления инвестиций УК "Райффайзен Капитал" Михаил... читать дальше
.26 февраля 2019 года 15:42
В ближайшее время на рынок вернётся Минфин РФ с более агрессивными покупками иностранной валюты - ГК "ФИНАМ"
"На глобальном валютном рынке продолжается затишье. Российский рубль в паре с долларом просел за последние сутки на 0,5%, до 65,6, и с прицелом на март пора готовиться к развороту в район 67-68. Налоговый период, который поддерживал национальную валюту, заканчивается, и в ближайшее время на рынок... читать дальше
.26 февраля 2019 года 15:31
Москва. 26 февраля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник днем; рубль слабеет к бивалютной корзине на уменьшении интереса глобальных инвесторов к рисковым активам и снижении большинства валют emerging markets. читать дальше
.26 февраля 2019 года 15:20
"Российские биржевые индексы сегодня показывают негативную динамику. Так, рублёвый индекс "Московской биржи" в первой половине дня просел на 0,7%, опустившись до 2477 пунктов, а валютный РТС на 1% - до 1190 пунктов. Важный уровень сопротивления на отметке 1200 пунктов индекс РТС так и не сумел... читать дальше
.26 февраля 2019 года 14:56
(добавлена таблица) "БКС Глобал Маркетс" начал анализ электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Бойко. Рекомендация "покупать" была дана аналитиками для акций "Интер РАО" (MOEX: IRAO), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) и депозитарных расписок... читать дальше
.26 февраля 2019 года 14:37
"БКС Глобал Маркетс" закрывает торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "покупка обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) против привилегированных акций" с убытком порядка 19%, сообщается в обзоре инвестбанка. Как говорится в отчете, обыкновенные акции... читать дальше
.26 февраля 2019 года 14:20
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК) на 11% - до $5,40 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендацию "покупать" для этих бумаг аналитики "ВТБ Капитала" оставили без изменения. Как... читать дальше
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