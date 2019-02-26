Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 26 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в понедельник на заявлениях президента США Дональда Трампа о прогрессе в торговых переговорах с Китаем. В минувшее воскресенье Д.Трамп сообщил в своем микроблоге в Twitter, что отложит повышение пошлин на товары китайского экспорта, назначенное на 1 марта, так как видит "значительный прогресс" в торговых переговорах с Китаем. В понедельник американский президент подтвердил журналистам, что две страны значительно приблизились к заключению торгового соглашения и что для подписания окончательного варианта такого соглашения он намерен лично встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Вместе с тем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в "красной" зоне в ходе торгов во вторник на опасениях эскалации конфликта между Индией и Пакистаном. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,4%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,58%. Тем временем китайский Shanghai Composite поднялся на 0,59%, Shenzhen Composite - на 0,95%. Южнокорейский индикатор Kospi снизился на 0,23%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,94%, новозеландский NZX 50 - на 0,23%.

Индийский индекс BSE Sensex упал на 0,8%, пакистанский Karachi 100 - на 1,3% на сообщении, что военно-воздушные силы Индии нанесли удар по лагерям подготовки террористов, находящимся на пакистанской территории в спорном штате Кашмир. Как пишет The Guardian, это первый случай удара по другую сторону так называемой "линии контроля" в штате со времен войны между двумя странами в 1971 году. Вероятность обострения отношений между Индией и Пакистаном привела к росту спроса на защитные активы, включая японскую иену, что негативно отразилось на фондовом рынке Японии.

Также инвесторы готовятся к встрече президента США Дональда Трампа с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая состоится во Вьетнаме 27-28 февраля. Ранее американский лидер заявил, что его грядущая встреча с коллегой из КНДР будет грандиозной. "Я думаю, что у нас будет грандиозный саммит", - сказал Д.Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов во вторник после обвала в понедельник, вызванного заявлениями президента США Дональда Трампа. Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели на 0,14% - до $64,67 за баррель. На торгах в понедельник их цена упала на $3,52% и составляла на закрытие $64,76 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже понизилась к этому времени на 0,49% - до $55,21 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на 3,11%, до $55,48 за баррель.

"Нефтяные цены поднимаются слишком высоко. ОПЕК, пожалуйста, расслабься и не переусердствуй. Мир не выдержит роста цен, он уязвим", - написал накануне Д.Трамп в Twitter. Ранее американский президент неоднократно призывал страны ОПЕК к снижению цен на нефть, объясняя это необходимостью уменьшить затраты потребителей на бензин и расходы на топливо для авиакомпаний. Также участники рынка ждут данных о запасах топлива в Штатах, которые будут обнародованы Американским институтом нефти (API) во вторник, а министерством энергетики страны - в среду. По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась почти на четверть по отношению к предыдущему торговому дню и осталась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,327 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,732 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной тенденции.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 февраля вырос всего на 0,003% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,23 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (23-25 февраля) 0,07%, поднявшись до 582,54 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-02R" (+0,52%), "Газпромбанк БО-19" (+0,45%) и "РЖД-001P-01R" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "ФПК-001Р-03" (-0,3%), "Газпром БО-23" (-0,28%) и "Сбербанк-001-03R" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что МОЭК 26 февраля планирует открыть книгу заявок на приобретение 6-летних облигаций серии 001Р-01 объемом от 5 млрд рублей с офертой через 3 года. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки первого купона - 8,75-8,90% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте 8,94-9,10% годовых. Техразмещение запланировано на 6 марта. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 7 лет.

Сбербанк (MOEX: SBER) России 5 марта начнет размещение структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-62R объемом 1 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 3,5 года. Бонды будут размещаться по цене 100% от номинала. По выпуску предусмотрена выплата одного купона, ставка купона - 1,35% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода, значение которого зависит от уровня волатильности, значения ставки LIBOR и стоимости паев, входящих в динамическую корзину. Данные паи торгуются на NYSE Arca. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) утвердил параметры двух выпусков структурных облигаций серий 002Р-06-HYDR_CALL_SPREAD и 002Р-07-SBER_CALL_SPREAD объемом по 500 млн рублей каждый. Сбор заявок на оба выпуска будет проходить с 4 по 15 марта каждый рабочий день с 10:00 МСК до 18:30 МСК. Дата начала размещения обоих выпусков - 18 марта. Дата погашения облигаций серии 002Р-06-HYDR_CALL_SPREAD - 16 сентября 2019 года, серии 002Р-07-SBER_CALL_SPREAD - 17 марта 2020 года. Ставка купона обоих выпусков установлена в размере 0,01% годовых. По выпускам выплачивается один купон. Кроме того, по обоим выпускам предусмотрена выплата дополнительного купонного дохода. По облигациям серии 002Р-06-HYDR_CALL_SPREAD дополнительный купонный доход будет привязан к динамике котировок акций "РусГидро" (MOEX: HYDR). По облигациям серии 002Р-07-SBER_CALL_SPREAD - к динамике котировок обыкновенных акций Сбербанка. Облигации размещаются в рамках программы 002Р объемом до 25 млрд рублей. Бумаги могут размещаться на срок до 5 лет. Срок действия программы - 3 года.

АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") перенесло ориентировочную дату начала размещения 4-летних облигаций серии БО-П03 объемом до 5 млрд рублей с февраля на март. Ориентир ставки 1-го купона остался прежним - 10,75-11,25% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте на уровне 11,04-11,57% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны, ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Бумаги будут размещаться в рамках программы объемом до 50 млрд рублей. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составит до 25 лет. Программа - бессрочная. В августе 2018 года компания планировала разместить облигации серии БО-П02 объемом 3 млрд рублей, но позже перенесла размещение на неопределенный срок. В обращении находится выпуск классических облигаций компании на 3 млрд рублей и биржевые бонды серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей.

НГК "Славнефть" перенесла на неопределенный срок размещение 10-летних облигаций серии 001P-01 с офертой через 5 лет. Книга заявок на бонды должна была открыться во второй половине февраля. Новое решение об открытии книги заявок может быть принято при улучшении ситуации на рынке. Несмотря на значительный объем индикативного спроса, собранный в ходе премаркетинга, уровень ставки купона, доступный на облигационном рынке в настоящий момент, лежит выше ожиданий компании и стоимости альтернативных источников фондирования. Выпуск готовится к размещению в рамках программы серии 001Р объемом до 30 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Последний раз компания выходила на облигационный рынок в 2002 году.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 22-го купона облигаций 30-й и 34-й серий в размере 6% годовых. "ФСК ЕЭС" в декабре 2013 года разместила облигации 30-й и 34-й серий на общую сумму 24 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена по итогам маркетинга в размере 7,5% годовых. Ставки 2-132-го купонов бондов 30-й серии, а также ставки 2-136-го купонов облигаций 34-й серии зависят от индекса потребительских цен и определяются как уровень инфляции за год + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении определенной эмитентом процентной ставкой уровня 10% годовых. По облигациям 30-й серии предусмотрена 33-летняя оферта, по бумагам 34-й серии - 34-летняя оферта. Бумаги имеют квартальные купоны.