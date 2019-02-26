Отечественный рынок акций начнёт день с небольшого снижения - "Открытие Брокер"

"Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. После падения накануне нефть пока не находит силы для отскока. Рынки Азии также преимущественно торгуются в "минусе", а сырьевые валюты незначительно слабеют. Скорее всего, отечественный рынок акций начнёт день с небольшого снижения, а рубль будет слабеть против основных конкурентов. С другой стороны, условия для российского рынка не меняются, поэтому текущую динамику индексов лучше всего называть консолидацией", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.