Российский рынок акций сегодня откроется в "минусе" - Алор Брокер

"Рост российского рынка акций вчера был прерван твитом Дональда Трампа о том, что "цены на нефть зашли слишком высоко". После этого котировки "черного золота" начали снижаться и по итогам дня потеряли примерно 3,5%. Участники торгов помнят, что в ноябре-декабре прошлого года после подобных высказываний американского президента на рынке появился очень сильный продавец, который огромными объемами на продажу уводил цены вниз даже на позитивном внешнем фоне. Тогда было выдвинуто предположение, что на понижение играет какой-то очень крупный фонд в интересах лидера США и по его просьбе. Поэтому есть опасность, что сценарий конца прошлого года повторится и сейчас. В результате нефть вчера закрылась на отметке 64,6 доллара за баррель. В принципе, если на нынешнюю картину посмотреть через призму фигуры "перевернутая голова-плечи", то такое снижение в район "плеча" является нормальным, и котировки вновь могут отправиться "покорять" отметку 70 долларов за баррель. Вот только теханализ не учитывает возможность манипулирования ценами со стороны американского президента. Поэтому дальнейшая судьба нефти остается неопределенной. Сегодня с утра котировки "черного золота" находятся на уровне закрытия понедельника, но зато падают на 0,3% американские фьючерсы. Это говорит о том, что российский рынок акций сегодня откроется в "минусе" и после вчерашней неудачной попытки закрепиться выше 2500 пунктов вновь останется в диапазоне 2450-2500 пунктов по индексу "Московской биржи", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.