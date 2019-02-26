Нефть продолжает дешеветь

Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" торги в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в "красной зоне" в ходе торгов во вторник. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов во вторник.

Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" торги в понедельник на заявлениях президента США Дональда Трампа о прогрессе в торговых переговорах с Китаем.

В минувшее воскресенье Д.Трамп сообщил в своем микроблоге в Twitter, что отложит повышение пошлин на товары китайского экспорта, назначенное на 1 марта, так как видит "значительный прогресс" в торговых переговорах с Китаем.

В понедельник американский президент подтвердил журналистам, что две страны значительно приблизились к заключению торгового соглашения и что для подписания окончательного варианта такого соглашения он намерен лично встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Рынки акций продолжают расти после подъема по итогам восьми недель из последних девяти, - говорит независимый консультант Марк Ньютон из компании Newton Advisers. - Однако несмотря на то, что настроение участников рынка стало более конструктивным по сравнению с пессимизмом, наблюдавшимся в декабре прошлого года, до того спокойствия, которым запомнился январь 2018 года, еще далеко".

Акции General Electric подскочили в цене на 6,4% на новости о том, что компания продает свое подразделение в сфере биофармакологии фирме Danaher Corp. за $21,4 млрд.

Цена бумаг Danaher повысилась на 8,5%.

Котировки акций фармкомпании Spark Therapeutics взлетели на 120% после того, как швейцарская Roche Holding согласилась купить ее за $5,8 млрд.

Еще один производитель лекарств, канадская Clementia Pharmaceuticals, увеличил свою капитализацию на 74%. Ее намерена приобрести французская Ipsen за $1,31 млрд.

Курс ценных бумаг инвестиционной компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway поднялся на 0,4%, несмотря на то, что в четвертом квартале компания зафиксировала убыток в размере $25,4 млрд, во многом из-за масштабных списаний в производителе продуктов питания Kraft Heinz, значительная доля которого принадлежит Berkshire.

Kraft Heinz потеряла 2,1% рыночной стоимости.

Стоимость акций золотодобывающей компании Barrick Gold снизилась на 3,1% после того, как компания предложила слияние конкуренту Newmont Mining. Цена бумаг Newmont опустилась на 1%.

Newmont и Barrick являются крупнейшими производителями золота в мире. В 2018 году Newmont произвела 5,1 млн унций золота, Barrick - 4,5 млн унций.

Индекс Dow Jones Industrial Average 25 февраля увеличился на 60,14 пункта (0,23%) и составил 26091,95 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 3,44 пункта (0,12%) - до 2796,11 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 26,92 пункта (0,36%) и составил 7554,46 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в "красной зоне" в ходе торгов во вторник на опасениях эскалации конфликта между Индией и Пакистаном.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:45 МСК уменьшился на 0,36%, более широкий Topix - на 0,25%.

Гонконгский Hang Seng потерял 0,58%. Тем временем китайский Shanghai Composite поднялся на 0,59%, Shenzhen Composite - на 0,95%.

Южнокорейский индикатор Kospi снизился на 0,23%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,94%, новозеландский NZX 50 - на 0,23%.

Индийский индекс BSE Sensex упал на 0,8%, пакистанский Karachi 100 - на 1,3% на сообщении, что военно-воздушные силы Индии нанесли удар по лагерям подготовки террористов, находящимся на пакистанской территории в спорном штате Кашмир.

Как пишет The Guardian, это первый случай удара по другую сторону так называемой "линии контроля" в штате со времен войны между двумя странами в 1971 году.

Вероятность обострения отношений между Индией и Пакистаном привела к росту спроса на защитные активы, включая японскую иену, что негативно отразилось на фондовом рынке Японии.

Также инвесторы готовятся к встрече президента США Дональда Трампа с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая состоится во Вьетнаме 27-28 февраля.

Ранее американский лидер заявил, что его грядущая встреча с коллегой из КНДР будет грандиозной. "Я думаю, что у нас будет грандиозный саммит", - сказал Д.Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

Китайский интернет-гигант Tencent потерял 0,6% рыночной стоимости, страховая компания Ping An Insurance - 0,5%.

Цена бумаг Samsung снизилась на 1,2%, другого южнокорейского производителя микрочипов SK Hynix - на 0,9%.

Акции AAC Technologies рухнули в цене на 13% после того, как поставщик компонентов для Apple предупредил о возможном снижении чистой прибыли в первом квартале на 75%.

Стоимость акций японского автопроизводителя Toyota увеличилась на 0,15%, производителя электроники Sony Corp. - уменьшилась на 1,2%.

Капитализация энергетических компаний снижается вслед за падением цен на нефть, вызванным призывами Д.Трампа к ОПЕК не завышать стоимость топлива. Китайская CNOOC потеряла 2,7% рыночной стоимости, австралийская Santos - 2,55%, японская Inpex - почти 4%.

Котировки бумаг финкомпании Mitsubishi UFJ уменьшаются на 0,6%, Hitachi - на 0,9%, оператора казино Galaxy Entertainment - на 2%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов во вторник после обвала в понедельник, вызванного заявлениями президента США Дональда Трампа.

Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК подешевели на $0,14 (0,22%) - до $64,62 за баррель. На торгах в понедельник их цена упала на $2,36 (3,52%) и составляла на закрытие $64,76 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,27 (0,49%) - до $55,21 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $1,78 (3,11%), до $55,48 за баррель.

С конца прошлого года цены на нефть выросли почти на 30%.

"Нефтяные цены поднимаются слишком высоко. ОПЕК, пожалуйста, расслабься и не переусердствуй. Мир не выдержит роста цен, он уязвим", - написал накануне Д.Трамп в Twitter.

Ранее американский президент неоднократно призывал страны ОПЕК к снижению цен на нефть, объясняя это необходимостью уменьшить затраты потребителей на бензин и расходы на топливо для авиакомпаний.

"После активного ралли на нефтяном рынке с начала года, заявления Трампа об ОПЕК были лишь вопросом времени, - говорит аналитик Rakuten Securities Сатору Ёсида. - Саудовская Аравия многим обязана Трампу, который защищал ее после убийства саудовского журналиста, и нельзя исключить, что саудиты могут уступить требованию президента США".

Также участники рынка ждут данных о запасах топлива в Штатах, которые будут обнародованы Американским институтом нефти (API) во вторник, а министерством энергетики страны - в среду. По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3 млн баррелей.

Если прогноз подтвердится, недельный подъем станет шестым подряд.