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26 февраля 2019 года 09:37
Ожидаем негативного старта торгов на российском фондовом рынке во вторник - Инвестиционная палата
"Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы в ходе утренних торгов вторника демонстрируют снижение, вкупе с резким падением цен на энергоносители данные факторы, на наш взгляд, окажут давление на отечественные индексы. Мы ожидаем негативного старта торгов на российском фондовом рынке во вторник, ближайшими уровнями поддержки выступят значения 2472 пункта по индексу МосБиржи и 1192 пункта по индексу РТС. Сегодня интерес для инвесторов представляют финансовые результаты по МСФО за 2018 год ВТБ и ГМК "Норильский Никель", - отмечает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.
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Компании упоминаемые в новости: Банк ВТБ, Норильский Никель ГМК
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26 февраля 2019 года 18:45
Москва. 26 февраля. Котировки российских еврооблигаций во вторник приостановили рост на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, что привело к некоторому снижению интереса глобальных инвесторов к рисковым активам. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка подрастают в цене, что в итоге ведет к небольшому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.26 февраля 2019 года 18:42
В ближайшее время отечественная валюта попытается вернуть рубеж в 65,5 по доллару - ИК "Велес Капитал"
Во вторник ЦБ увеличил лимит на недельном депозитном аукционе до 2,34 трлн руб., однако банки смогли лишь на 46,4 млрд руб. увеличить объем на депозитах у регулятора по сравнению с прошлой неделей, разместив 1,81 трлн руб. Впрочем, такой результат, по мнению начальника отдела анализа банков и... читать дальше
.26 февраля 2019 года 18:16
Аукционы Минфина: ОФЗ срочностью 5 и 10 лет будут интересны инвесторам на фоне погашения и выплат купонов по гособлигациям в среду на 160 млрд руб. - Промсвязьбанк
"На предстоящем в среду аукционе Минфин предложит инвесторам классические ОФЗ серии 26223 с погашением 28 февраля 2024 года и ОФЗ серии 26224 с погашением 23 мая 2029 года, - указывает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. - Эту комбинацию Минфин уже три раза успешно размещал в этом году.... читать дальше
.26 февраля 2019 года 17:58
"Поток позитивных новостей заставляет нас пересмотреть рейтинг акций китайских компаний с нейтрального до "выше рынка", - отмечает глава исследований азиатских рынков Julius Baer Марк Мэтьюз. - Во-первых, торговые переговоры между США и Китаем, судя по всему, приближаются к позитивному... читать дальше
.26 февраля 2019 года 17:38
Текущий диапазон 65 - 66 рублей за доллар неплохо подходит для покупок на среднесрочную перспективу - Аналитика Онлайн
"Курс доллара на Московской бирже держится в районе отметки 65 рублей 65 копеек, евро торгуется на уровне 74 рубля 60 копеек. Индекс ММВБ располагается на уровне 2485 пунктов, а котировки нефти марки Brent поднялись до 65,5 долларов за баррель. Курс Биткоина по данным портала CoinMarketCap... читать дальше
.26 февраля 2019 года 17:17
После непродолжительного периода отвязки от золота котировки серебра вновь начали демонстрировать зависимость от желтого металла, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. С конца прошлого года цены выросли более чем на 10%, главным образом, на фоне нормализации... читать дальше
.26 февраля 2019 года 16:49
"Во вторник нефтяные цены отыгрывают потери после просадки на $2,5 в понедельник - вербальная интервенция Трампа вызвала спекулятивную коррекцию котировок. В понедельник глава Белого дома в очередной раз высказался в пользу снижения ценовой конъюнктуры нефти, определив, что на данный момент рынок... читать дальше
.26 февраля 2019 года 16:27
"Рубль вновь слабел вслед за сырьевыми валютами. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4280 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,71%, недельная - до 7,83%, а месячная осталась на уровне 8,24%. В целом можно говорить о достаточно слабой коррекции рубля после длительного... читать дальше
.26 февраля 2019 года 16:06
"Несмотря на рост в начале года бумаг компаний внутреннего потребления мы по-прежнему считаем одним из фаворитов года сырьевой сектор, который имеет преимущество за счет сочетания высокой цены нефти и низкого курса рубля", - отмечает начальник управления инвестиций УК "Райффайзен Капитал" Михаил... читать дальше
.26 февраля 2019 года 15:42
В ближайшее время на рынок вернётся Минфин РФ с более агрессивными покупками иностранной валюты - ГК "ФИНАМ"
"На глобальном валютном рынке продолжается затишье. Российский рубль в паре с долларом просел за последние сутки на 0,5%, до 65,6, и с прицелом на март пора готовиться к развороту в район 67-68. Налоговый период, который поддерживал национальную валюту, заканчивается, и в ближайшее время на рынок... читать дальше
.26 февраля 2019 года 15:31
Москва. 26 февраля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник днем; рубль слабеет к бивалютной корзине на уменьшении интереса глобальных инвесторов к рисковым активам и снижении большинства валют emerging markets. читать дальше
.26 февраля 2019 года 15:20
"Российские биржевые индексы сегодня показывают негативную динамику. Так, рублёвый индекс "Московской биржи" в первой половине дня просел на 0,7%, опустившись до 2477 пунктов, а валютный РТС на 1% - до 1190 пунктов. Важный уровень сопротивления на отметке 1200 пунктов индекс РТС так и не сумел... читать дальше
.26 февраля 2019 года 14:56
(добавлена таблица) "БКС Глобал Маркетс" начал анализ электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Бойко. Рекомендация "покупать" была дана аналитиками для акций "Интер РАО" (MOEX: IRAO), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) и депозитарных расписок... читать дальше
.26 февраля 2019 года 14:37
"БКС Глобал Маркетс" закрывает торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "покупка обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) против привилегированных акций" с убытком порядка 19%, сообщается в обзоре инвестбанка. Как говорится в отчете, обыкновенные акции... читать дальше
.26 февраля 2019 года 14:20
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК) на 11% - до $5,40 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендацию "покупать" для этих бумаг аналитики "ВТБ Капитала" оставили без изменения. Как... читать дальше
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