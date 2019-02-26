Ожидаем негативного старта торгов на российском фондовом рынке во вторник - Инвестиционная палата

"Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы в ходе утренних торгов вторника демонстрируют снижение, вкупе с резким падением цен на энергоносители данные факторы, на наш взгляд, окажут давление на отечественные индексы. Мы ожидаем негативного старта торгов на российском фондовом рынке во вторник, ближайшими уровнями поддержки выступят значения 2472 пункта по индексу МосБиржи и 1192 пункта по индексу РТС. Сегодня интерес для инвесторов представляют финансовые результаты по МСФО за 2018 год ВТБ и ГМК "Норильский Никель", - отмечает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.

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