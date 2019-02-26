"ВТБ Капитал" снизил оценку GDR ТМК на 11%, сохранив рейтинг "покупать"

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК) на 11% - до $5,40 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендацию "покупать" для этих бумаг аналитики "ВТБ Капитала" оставили без изменения.

Как говорится в обзоре, аналитики "ВТБ Капитала" скорректировали модель оценки ТМК в преддверии публикации финрезультатов компании за IV квартал 2018 года.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR ТМК, основанный на оценках аналитиков 4 инвестиционных банков, составляет $5,98 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $2,91 за штуку.