Технической поддержкой для котировок Brent выступает зона $63,5-64 за баррель - БКС

"В начале недели негативные настроения на рынке нефти задал президент США Дональд Трамп, который вновь активизировался в твиттер с критикой ОПЕК за высокие цены. После заявления Трампа нефтяные котировки стремительно пошли вниз. С технической точки зрения момент для твит-интервенции был весьма подходящий: котировки подошли снизу к 200-дневной скользящей средней и консолидировались в этой зоне около трех дней. Высказывание трампа стимулировало поспешное закрытие длинных позиций, в результате чего рост всей предыдущей недели оказался перекрыт снижением. Технической поддержкой для котировок выступает зона $63,5-64 за баррель. На этих уровнях вероятна активизация покупателей, рассчитывающих на продолжение роста. В случае развития позитивного сценария котировки могут все-таки достигнуть цен около $68-69 за баррель", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.