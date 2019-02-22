Рынок акций РФ на неделе консолидировался в коридоре 2450-2500п по индексу МосБиржи

Рынок акций РФ на неделе консолидировался в устоявшемся коридоре 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи на фоне разнополярных внешних факторов: рост мировых площадок и нефти в ожидании заключения финальной торговой сделки США-КНР компенсировался оттоком западного капитала из-за угрозы введения Западом новых антироссийских санкций.

Так, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) с 14 по 20 февраля составил порядка $140 млн против притока $40 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали отток капитала на уровне $130 млн, неделей ранее отток равнялся $20 млн (данные EPFR Global).

Индекс МосБиржи в период с 18 по 22 февраля снизился на 0,1% - до 2488,63 пункта, индекс РТС прибавил 1,8% и составил 1198,4 пункта на фоне снижения доллара на 0,94 рубля (до 65,42 руб./$1). Нефть Brent за неделю подорожала на 1,1% или $0,74 (апрельский фьючерс).

Неделя на рынке акций РФ началась со снижения индексов из-за санкционных заявлений Евросоюза и опасений ухудшения инвестклимата в России после задержания основателя инвесткомпании Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви, и еще трех сотрудников компании по делу о мошенничестве, связанному с конфликтом вокруг банка "Восточный" (следствие подозревает задержанных в хищении более 2,5 млрд рублей); индекс МосБиржи откатился к 2470 пунктам из-за укрепления рубля.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила в понедельник, что решение о новых санкциях Европейского Союза против России может быть принято в ближайшие две недели. Мировые рынки подросли на фоне заявлений США и Китая о некотором прогрессе на торговых переговорах в Пекине и их продолжении в Вашингтоне. Нефть Brent поднялась к $66,5 за баррель.

Во вторник рынок акций снизился вторые торги подряд на санкционных опасениях и на фоне просевших фондовой Европы и нефти; откат индекса МосБиржи остановился в районе поддержки 2450 пунктов. Нефть Brent в рамках коррекции опускалась ниже $66 за баррель, но к вечеру отыграла эту отметку, поддержку оказали новости, что экспорт нефти из Саудовской Аравии в первой половине февраля был на 1,3 млн баррелей в сутки (б/с) меньше, чем годом ранее, и составил 6,2 млн б/с (это ниже целевого уровня на март в размере 6,9 млн б/с).

В среду рынок акций РФ после выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию, а также на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок; индекс МосБиржи поднялся к 2490 пунктам во главе с обновившими исторические максимумы бумагами "Норникеля" (+3,3%, до 14,25 тыс. руб.).

Выступая с посланием Федеральному собранию РФ, президент РФ В.Путин сообщил, что резервы РФ впервые полностью покрывают государственный и коммерческий внешний долг.

Поддержку акциям "НОВАТЭКа" (+2,8%) оказал отчет по МСФО за IV квартал и весь 2018 год, оказавшийся лучше ожиданий. Согласно отчету компании, база расчета дивидендов "НОВАТЭКа" - нормализованная прибыль за 2018 года по МСФО - выросла на 50%, до 233 млрд рублей.

Президент США Д.Трамп дал понять, что не рассматривает 1 марта как жесткую дату окончания всех переговоров с Китаем и неизбежного повышения пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд в год с 10% до 25%. Вместе с тем он заявил, что переговоры с Китаем по преодолению разногласий в торгово-экономических отношениях продвигаются успешно, хотя и остаются сложными. Всемирная торговая организация (ВТО) объявила о падении опережающих индикаторов мировой торговли до минимума за девять лет. ВТО предупредила, что может ухудшить прогноз роста мировой торговли на 2019 год в целом. Нефть Brent днем опускалась ниже $66 за баррель, но к закрытию отскочила выше $67 за баррель.

В четверг рынок акций вновь скорректировался вниз вместе с нефтью в рамках локальной фиксации прибыли игроками в отсутствие новых драйверов длят роста, индекс МосБиржи не сумев достичь рубежа 2500 пунктов откатился к 2470 пунктам во главе с бумагами Сбербанка (-1,7%).

Поддержку акциям "Газпром нефти" (-0,4%) оказал вышедший в четверг годовой отчет по МСФО: чистая прибыль выросла в 2018 году на 49% (до 376,7 млрд рублей), что превысило ожидания.

По сообщениям СМИ, китайская и американская делегации в Вашингтоне прорабатывают формулировки шести соглашений общего характера по наиболее спорным вопросам двусторонних отношений, включая подход Китая к структурным реформам. Кроме того, обсуждается список краткосрочных мер из 10 пунктов, включая закупки сырья и других товаров. Вышедший в США протокол январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) показал, что руководители регулятора в конце января расходились во мнениях относительно дальнейшей кредитно-денежной политики, однако сочли необходимым остановить программу сокращения объема активов на балансе ФРС позднее в текущем году. Нефть Brent топталась на пороге $67 за баррель в ожидании статистики Минэнерго США по запасам сырья в стране.

В пятницу рынок акций подрос вслед за нефтью и мировыми фондовыми площадками в ожидании заключения торговой сделки США-КНР, индекс МосБиржи поднялся к 2490 пунктам. Нефть Brent в пятницу превысила $67 за баррель, завершив вторую неделю ростом благодаря снижению добычи ОПЕК+ и сигналам о положительных подвижках в переговорах США-КНР.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги "ОГК-2" (+12%), Polymetal (+4%), "НОВАТЭКа" (+4%); хуже рынка смотрелись акции ПАО "Финансовая группа Будущее" (-17%), "МРСК Урала" (-8%), "МРСК Волги" (-7%).

Рынок акций РФ в конце февраля сохранит попытки отыграть рубеж 2500 пунктов по индексу МосБиржи и закрепиться выше в случае развития восходящего импульса нефти Brent с целью достижения отметки $70 за баррель на фоне ожидаемой торговой сделки США-КНР. Для индекса РТС коридор колебаний может составить 1170-1220 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".