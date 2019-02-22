Рубль вечером несколько ускорил рост к доллару и евро благодаря дорожающей нефти

Москва. 22 февраля. Доллар США и евро усилили снижение на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль ускорил рост к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики цен на нефть.

Курс доллара США составил 65,39 руб./$1 в 19:00 МСК, что всего на 11,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 74,16 руб./EUR1, опустившись на 15 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 16,51 копейки - до 69,34 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил рост к доллару и евро на вечерних торгах на фоне усиления темпов подъема на рынке нефти. Рынок энергоносителей завершает ростом вторую неделю подряд, что обусловлено снижением добычи ОПЕК+ и сигналами о положительных подвижках в американо-китайских торговых переговорах.

Трейдеры ждут новых подвижек в торговых переговорах между США и КНР в преддверии истекающего уже на следующей неделе моратория на повышение пошлин. По данным СМИ, президент США Дональд Трамп в пятницу встретится в Вашингтоне с главой китайской делегации, вице-премьером КНР Лю Хэ. Днем ранее СМИ писали о том, что Пекин предложил увеличить закупки американской сельхозпродукции для сокращения профицита во внешней торговле со Штатами.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов, рубль демонстрирует стабильность на торгах пятницы, ей способствуют дорогая нефть и позитивные настроения на мировых фондовых площадках. "Наблюдается определенная напряженность, связанная с возможным введением новых антироссийских санкций, а также с историей вокруг инвестиционного фонда Baring Vostok. Какие именно настроения перевесят, более понятно станет на следующей неделе. Скорее всего, рубль не сможет "пробить" уровень 65 руб./$1, и нас ждет возвращение в диапазон 66-67 руб./$1", - отмечает Р.Фролов.

"В пятницу рубль торговался в узком коридоре, при этом отечественная валюта укреплялась в течение недели. Поддержкой продолжает оставаться нефть, которая в моменте росла до $67,7 за баррель Brent, а также предстоящие на будущей неделе налоговые платежи. Риском для рубля может стать то, что США способны начать новую торговую войну уже с Европой после того, как заключат сделку с Китаем. Затишье дискуссий по поводу ограничений для РФ способно закончиться уже на следующей неделе", - говорит ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Основное внимание на развивающихся рынках по-прежнему приковано к результатам очередного раунда торговых переговоров США и Китая в Вашингтоне. В частности, сегодня инвесторы ожидают итогов встречи американского президента с китайским вице-премьером - главой делегации. Несмотря на усилившиеся за последние дни надежды на заключение торгового соглашения, ситуация остается неопределенной. Отсутствие фактических результатов переговоров будет все сильнее нервировать участников рынка с приближением изначального "дедлайна" по повышению пошлин 1 марта", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК поднялась на 0,24% - до $67,23 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,9% - до $57,47 за баррель. С начала недели стоимость Brent поднялась на 1,7%, WTI - на 3,8%.

Ранее на этой неделе источники агентства Bloomberg сообщили, что государства ОПЕК+ в январе выполнили условия соглашения о сокращении добычи на 83%. В ОПЕК этот показатель составил 91%, причем Саудовская Аравия урезала добычу больше, чем требовалось. При этом лишь 10 из 21 страны ОПЕК+ выполнили условия соглашения в первый месяц 2019 года.

Поддержку нефтяному рынку в пятницу также оказывают ослабление доллара США и подъем фондовых рынков, отмечает аналитик UBS Wealth Management Джованни Стауново.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 2,52 копейки, до 65,5149 руб./$1, и увеличил курс евро на 3,69 копейки, до 74,3332 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился в пятницу на 0,83 копейки по отношению к четвергу и составил 65,5187 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 1,19 копейки и составил 65,5183 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 440,58 млн, из которых $708,177 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 732,403 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился по отношению к четвергу на 4,11 копейки, до 74,3029 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 0,41 копейки и составил 74,2985 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR575,636 млн, из которых EUR242,534 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR333,102 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 11 базисных пунктов (б.п.) - до 7,58% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 3 б.п. - до 7,82% годовых, ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 8,24% годовых. В то же время ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 8,62% и 8,68% годовых соответственно.