Рынок акций РФ в пятницу поднялся к рубежам 1200п по РТС и 2500п по индексу МосБиржи, лидировали ФСК и Россети

Москва. 22 февраля. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за нефтью и фондовыми площадками Европы и США, индексы МосБиржи и РТС поднялись к рубежам 2500 и 1200 пунктов соответственно; лидировали в росте обновившие пик с осени 2017 года акции "Россетей" и бумаги "ФСК ЕЭС".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2488,63 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1198,4 пункта (+0,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,9%.

Доллар подешевел до 65,42 рубля (-0,15 рубля).

За неделю индекс МосБиржи просел на 0,1%, РТС вырос на 1,8%, доллар подешевел на 0,94 рубля.

Подорожали в пятницу рублевые акции "Россетей" (+3,9%, до 1,028 рубля - максимум с осени 2017 года), "ФСК ЕЭС" (+3,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9%) и обновившие исторические максимумы акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,5%, до 5527 рубля).

Поддержку акциям ФСК оказал отчет за 2018 год по РСБУ: чистая прибыль компании выросла почти на 33%, до 56 млрд руб.

Правительство РФ подтвердило общий подход по дивидендам госкомпаний в 50% от чистой прибыли, при этом для естественных монополий размер выплат будет определяться с учетом осуществления инвестпрограмм. Соответствующие поручения содержатся в протоколе состоявшегося в конце января совещания у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, копия которого есть в распоряжении "Интерфакса".

Подешевели бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%).

В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,9%), однако подросла Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,2-0,3%), корректируется вверх Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,5%).

США и КНР стремятся достичь соглашения прежде, чем 1 марта истечет срок приостановки повышения пошлин на импорт китайских товаров. Ранее СМИ сообщали, что представители Китая и США работают над рядом соглашений в ключевых сферах, включая сельское хозяйство и защиту интеллектуальной собственности. В пятницу состоится встреча между американским президентом Дональдом Трампом и главой китайской делегации, вице-премьером КНР Лю Хэ.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что правительство Китая планирует предложить Вашингтону повысить импорт сельскохозяйственной продукции из США на $30 млрд в год в рамках возможного торгового соглашения между двумя странами.

Такая готовность Пекина пойти на уступки повышает вероятность того, что США и КНР сумеют достичь договоренностей до начала марта, когда Штаты планируют новое повышение пошлин на импорт китайских товаров.

Нефть Brent в пятницу закрепляется выше $67 за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $67,13 за баррель (+0,1% и -0,01% накануне), апрельская цена WTI - $57,34 за баррель (+0,7% и -0,4% в четверг).

Неделя завершается ростом второй раз подряд благодаря снижению добычи ОПЕК+ и сигналам о положительных подвижках в американо-китайских торговых переговорах.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрий Бабин, оптимистичные ожидания, связанные с вероятным заключением торгового соглашения между США и Китаем, все-таки взяли верх над слабой экономической статистикой, вышедшей накануне в США и Европе. Кроме того, очевидные проблемы в ключевых экономиках увеличивают шансы на монетарные стимулы, что подстегивает спрос на глобальные рисковые активы.

Российский фондовый рынок сумел отыграть почти все потери предыдущего дня, при этом рост отмечался широким фронтом: подорожали ключевые представители нефтегазового, финансового, металлургического и электроэнергетического секторов, что говорит о повышенном спросе на российские активы, вероятно, со стороны иностранных инвесторов. Аутсайдерами пятницы стали акции "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) на фоне слабой финансовой отчетности за IV квартал 2018 года, вслед за которыми просели бумаги других электросетевых компаний, отмечает Д.Бабин.

По словам эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, надежды инвесторов на разрешение затянувшегося торгового спора между США и Китаем перевешивают беспокойство по поводу мировой экономики, усиливающееся по мере выхода слабых фундаментальных показателей.

Нефть Brent обновляет 3-месячные максимумы, продвигаясь в направлении отметки $68 за баррель - рынок продолжает отыгрывать перспективы более активного сокращения мирового предложения за счет американских санкций и действий ОПЕК. Пока эти ожидания преобладают на рынке, цены будут тянуться вверх, однако для продолжения текущего ралли потребуются позитивные новости из Вашингтона, где завершается очередной раунд торговых переговоров, считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, санкционная тема пока находится на втором плане, поэтому не вызывает каких-то немедленных негативных реакций трейдеров. Выросли все наиболее ликвидные российские акции, ожили и бумаги металлургов, которым предстоит участвовать в реконструкции 60 аэропортов РФ, о чем заявлял президент страны В.Путин в своем послании Федеральному собранию. "ФСК ЕЭС" отчиталась о росте прибыли по РСБУ в 2018 году на 33% при росте выручки на 11%. "Лента" (-1,2%) сообщила о снижении прибыли по МСФО в 2018 году на 11% при росте выручки на 13%, сообщив также о планах рассмотреть выплату дивидендов уже в 2020 году.

В целом слабость отечественного рынка акций на уходящей неделе частично объясняется динамикой движения капитала: по данным EPFR, на неделе до 20 февраля чистый совокупный отток из фондов, инвестирующих в активы РФ, составил $120 млн по сравнению с притоком $90 млн неделей ранее.

Риском для рубля может стать то, что США способны начать новую торговую войну уже с Европой после того, как заключат сделку с Китаем. Затишье дискуссий по поводу ограничений для РФ способно закончиться уже на следующей неделе. Нефть растет на ожиданиях проинфляционной политики центральных банков и положительного исхода переговоров США и КНР. Однако силы текущей тенденции роста истощаются, поскольку появляется все больше информации о растущем предложении. В США добыча нефти выросла уже до 12 млн б/с, в Citigroup ожидают ее повышения до 13 млн б/с к концу текущего года, а в Goldman Sachs прогнозируют, что производство нефти в ОПЕК в текущем году сократится до 31,1 млн б/с по сравнению с 31,9 млн б/с в прошлом году. Однако добыча вне ОПЕК возрастет на 1,9 млн б/с, что с запасом компенсирует ограничения добычи в организации, а также покроет глобальные растущие потребности. Впрочем, сам Goldman Sachs все еще считает, что мировое потребление возрастет на 1,4 млн б/с в текущем году. На основе своих оценок, в Goldman Sachs прогнозируют Brent в диапазоне $60-65 в 2019-2020 годах, отмечает аналитик.

Пока нет новостей о процессе обсуждения новых санкционных ограничений к РФ, у трейдеров нет оснований для распродаж, но и агрессивные покупки пока не имеют смысла, считает А.Кочетков.

По словам старшего аналитика информационно-аналитического центра "Альпари" Анны Бодровой, рынок акций завершил неделю в приподнятом настроении, но перспективы дальнейшего движения остаются туманными. Индекс МосБиржи остался в границах широкого "боковика" 2450-2500 пунктов, где может находиться сколько угодно долго.

Акции "Россетей" выстрелили к максимумам с октября 2017 года. Учитывая, что корпоративных новостей не появлялось, можно говорить о пробое важных технических уровней сопротивления и выхода из канала. Бумаги смогли закрепиться выше 1,0150 руб., что дает сигнал на дельнейший рост, отмечает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в пятницу выступили акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+39,9%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+39,8%), ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (+14,8%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+5,1%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+4%).

Подешевели бумаги ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (-7%), "МРСК Центра и Приволжья" (-5,4%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-5,1%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 26,578 млрд рублей (из них 9,376 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).