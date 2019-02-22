.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ в пятницу поднялся к рубежам 1200п по РТС и 2500п по индексу МосБиржи, лидировали ФСК и Россети
.
ГЛАВНОЕ
Надо сосредоточить внимание на борьбе с бедностью
Выступая с посланием Федеральному Собранию, Владимир Путин заявил о необходимости сосредоточить внимание на борьбе с бедностью в стране и добиться возобновления естественного прироста населения
 
ЦБ консолидирует информацию о плохих клиентах банков
Банк России возьмет на себя роль поставщика информации о потенциально проблемных клиентах для банковской отрасли, заявил 21 февраля в ходе XI Уральского форума "Информационная безопасность финансовой сферы" зампред ЦБ Василий Поздышев. Речь идет о...
 
Маркетплейс "Яндекса" и Сбербанка будет продавать продукты питания из-за границы
Совместное предприятие Сбербанка и "Яндекса", "Яндекс.Маркет", в конце февраля – начале марта начнет тестировать продажи продуктов питания из-за рубежа через онлайн-магазин Bringly, сообщают "Ведомости", ссылаясь на директора по международному...
 
Эксперимент удался: с 2020 г. всех самозанятых обложат налогом
Эксперимент с налогообложением самозанятых едва начался, но его уже решено признать удачным. Министр финансов Антон Силуанов велел ввести налог на самозанятых по всей России с 2020 г., хотя в силу вступили не все нормы. Могут быть неприятные...
 
22 февраля 2019 года 19:31

Рынок акций РФ в пятницу поднялся к рубежам 1200п по РТС и 2500п по индексу МосБиржи, лидировали ФСК и Россети

Москва. 22 февраля. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за нефтью и фондовыми площадками Европы и США, индексы МосБиржи и РТС поднялись к рубежам 2500 и 1200 пунктов соответственно; лидировали в росте обновившие пик с осени 2017 года акции "Россетей" и бумаги "ФСК ЕЭС".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2488,63 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1198,4 пункта (+0,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,9%.

Доллар подешевел до 65,42 рубля (-0,15 рубля).

За неделю индекс МосБиржи просел на 0,1%, РТС вырос на 1,8%, доллар подешевел на 0,94 рубля.

Подорожали в пятницу рублевые акции "Россетей" (+3,9%, до 1,028 рубля - максимум с осени 2017 года), "ФСК ЕЭС" (+3,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9%) и обновившие исторические максимумы акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,5%, до 5527 рубля).

Поддержку акциям ФСК оказал отчет за 2018 год по РСБУ: чистая прибыль компании выросла почти на 33%, до 56 млрд руб.

Правительство РФ подтвердило общий подход по дивидендам госкомпаний в 50% от чистой прибыли, при этом для естественных монополий размер выплат будет определяться с учетом осуществления инвестпрограмм. Соответствующие поручения содержатся в протоколе состоявшегося в конце января совещания у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, копия которого есть в распоряжении "Интерфакса".

Подешевели бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%).

В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,9%), однако подросла Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,2-0,3%), корректируется вверх Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,5%).

США и КНР стремятся достичь соглашения прежде, чем 1 марта истечет срок приостановки повышения пошлин на импорт китайских товаров. Ранее СМИ сообщали, что представители Китая и США работают над рядом соглашений в ключевых сферах, включая сельское хозяйство и защиту интеллектуальной собственности. В пятницу состоится встреча между американским президентом Дональдом Трампом и главой китайской делегации, вице-премьером КНР Лю Хэ.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что правительство Китая планирует предложить Вашингтону повысить импорт сельскохозяйственной продукции из США на $30 млрд в год в рамках возможного торгового соглашения между двумя странами.

Такая готовность Пекина пойти на уступки повышает вероятность того, что США и КНР сумеют достичь договоренностей до начала марта, когда Штаты планируют новое повышение пошлин на импорт китайских товаров.

Нефть Brent в пятницу закрепляется выше $67 за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $67,13 за баррель (+0,1% и -0,01% накануне), апрельская цена WTI - $57,34 за баррель (+0,7% и -0,4% в четверг).

Неделя завершается ростом второй раз подряд благодаря снижению добычи ОПЕК+ и сигналам о положительных подвижках в американо-китайских торговых переговорах.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрий Бабин, оптимистичные ожидания, связанные с вероятным заключением торгового соглашения между США и Китаем, все-таки взяли верх над слабой экономической статистикой, вышедшей накануне в США и Европе. Кроме того, очевидные проблемы в ключевых экономиках увеличивают шансы на монетарные стимулы, что подстегивает спрос на глобальные рисковые активы.

Российский фондовый рынок сумел отыграть почти все потери предыдущего дня, при этом рост отмечался широким фронтом: подорожали ключевые представители нефтегазового, финансового, металлургического и электроэнергетического секторов, что говорит о повышенном спросе на российские активы, вероятно, со стороны иностранных инвесторов. Аутсайдерами пятницы стали акции "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) на фоне слабой финансовой отчетности за IV квартал 2018 года, вслед за которыми просели бумаги других электросетевых компаний, отмечает Д.Бабин.

По словам эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, надежды инвесторов на разрешение затянувшегося торгового спора между США и Китаем перевешивают беспокойство по поводу мировой экономики, усиливающееся по мере выхода слабых фундаментальных показателей.

Нефть Brent обновляет 3-месячные максимумы, продвигаясь в направлении отметки $68 за баррель - рынок продолжает отыгрывать перспективы более активного сокращения мирового предложения за счет американских санкций и действий ОПЕК. Пока эти ожидания преобладают на рынке, цены будут тянуться вверх, однако для продолжения текущего ралли потребуются позитивные новости из Вашингтона, где завершается очередной раунд торговых переговоров, считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, санкционная тема пока находится на втором плане, поэтому не вызывает каких-то немедленных негативных реакций трейдеров. Выросли все наиболее ликвидные российские акции, ожили и бумаги металлургов, которым предстоит участвовать в реконструкции 60 аэропортов РФ, о чем заявлял президент страны В.Путин в своем послании Федеральному собранию. "ФСК ЕЭС" отчиталась о росте прибыли по РСБУ в 2018 году на 33% при росте выручки на 11%. "Лента" (-1,2%) сообщила о снижении прибыли по МСФО в 2018 году на 11% при росте выручки на 13%, сообщив также о планах рассмотреть выплату дивидендов уже в 2020 году.

В целом слабость отечественного рынка акций на уходящей неделе частично объясняется динамикой движения капитала: по данным EPFR, на неделе до 20 февраля чистый совокупный отток из фондов, инвестирующих в активы РФ, составил $120 млн по сравнению с притоком $90 млн неделей ранее.

Риском для рубля может стать то, что США способны начать новую торговую войну уже с Европой после того, как заключат сделку с Китаем. Затишье дискуссий по поводу ограничений для РФ способно закончиться уже на следующей неделе. Нефть растет на ожиданиях проинфляционной политики центральных банков и положительного исхода переговоров США и КНР. Однако силы текущей тенденции роста истощаются, поскольку появляется все больше информации о растущем предложении. В США добыча нефти выросла уже до 12 млн б/с, в Citigroup ожидают ее повышения до 13 млн б/с к концу текущего года, а в Goldman Sachs прогнозируют, что производство нефти в ОПЕК в текущем году сократится до 31,1 млн б/с по сравнению с 31,9 млн б/с в прошлом году. Однако добыча вне ОПЕК возрастет на 1,9 млн б/с, что с запасом компенсирует ограничения добычи в организации, а также покроет глобальные растущие потребности. Впрочем, сам Goldman Sachs все еще считает, что мировое потребление возрастет на 1,4 млн б/с в текущем году. На основе своих оценок, в Goldman Sachs прогнозируют Brent в диапазоне $60-65 в 2019-2020 годах, отмечает аналитик.

Пока нет новостей о процессе обсуждения новых санкционных ограничений к РФ, у трейдеров нет оснований для распродаж, но и агрессивные покупки пока не имеют смысла, считает А.Кочетков.

По словам старшего аналитика информационно-аналитического центра "Альпари" Анны Бодровой, рынок акций завершил неделю в приподнятом настроении, но перспективы дальнейшего движения остаются туманными. Индекс МосБиржи остался в границах широкого "боковика" 2450-2500 пунктов, где может находиться сколько угодно долго.

Акции "Россетей" выстрелили к максимумам с октября 2017 года. Учитывая, что корпоративных новостей не появлялось, можно говорить о пробое важных технических уровней сопротивления и выхода из канала. Бумаги смогли закрепиться выше 1,0150 руб., что дает сигнал на дельнейший рост, отмечает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в пятницу выступили акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+39,9%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+39,8%), ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (+14,8%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+5,1%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+4%).

Подешевели бумаги ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (-7%), "МРСК Центра и Приволжья" (-5,4%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-5,1%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 26,578 млрд рублей (из них 9,376 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
22 февраля 2019 года 19:36
Рынок акций РФ на неделе консолидировался в коридоре 2450-2500п по индексу МосБиржи
Рынок акций РФ на неделе консолидировался в устоявшемся коридоре 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи на фоне разнополярных внешних факторов: рост мировых площадок и нефти в ожидании заключения финальной торговой сделки США-КНР компенсировался оттоком западного капитала из-за угрозы введения Западом новых антироссийских санкций.    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 19:33
Рубль вечером несколько ускорил рост к доллару и евро благодаря дорожающей нефти
Москва. 22 февраля. Доллар США и евро усилили снижение на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль ускорил рост к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики цен на нефть.    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 19:13
Сопротивления в паре рубль-доллар находятся на уровнях 65,90 и 66,20, поддержки расположены на отметках 65,35 и 65,15 - ГК "ФИНАМ"
"В последний день торговой недели российская валюта прибавляет порядка 0,3% по отношению к американскому доллару, торгуясь вблизи отметки 65,40. На данном этапе поддержку рублю продолжают оказывать позитивная конъюнктура на сырьевых площадках и динамика валют развивающихся рынков. В текущей...    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 19:10
Цены евробондов РФ по итогам недели умеренно подросли на фоне санкционного затишья
Москва. 22 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли после падения неделей ранее на фоне санкционного затишья и позитивных сигналов с мировых рынков капитала, сформировавшихся на ожиданиях подписания торгового соглашения между США и Китаем.    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 18:43
Sova Capital снизила рейтинг акций и ADR ЛУКОЙЛа до "держать" после переоценки сектора
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых нефтекомпаний РФ, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки для американских депозитарных расписок (ADR) и акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) рекомендация была...    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 18:26
"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций и GDR "Ленты" до "держать" на фоне слабых финрезультатов
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Ленты" на 25% - до $3,7 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". "Лента" опубликовала слабые финансовые показатели за второе...    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 18:09
Облигации компании "Обувь России" могут представлять интерес для склонных к риску инвесторов - БКС Глобал Маркетс
В преддверии запланированных на этот год пут-опционов по рублевым выпускам компании "Обувь России" эксперты БКС Глобал Маркетс представляют анализ кредитного качества компании и свою оценку ее облигаций. По итогам 9М18 выручка выросла на 11% г/г до RUB 7.8 млрд, EBITDA - всего на 1% г/г до...    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 17:48
Атон начал анализ телекоммуникационного сектора РФ, рейтинг бумаг МТС, Системы и "префов" Ростелекома - "выше рынка"
(изменена редакция заголовка, 1-2-го абзацев и таблицы с учетом новой системы рейтингов "Атона", добавлен 4-й абзац) Инвестиционная компания (ИК) "Атон" начала аналитическое освещение компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков ИК Виктора Димы и Анны Бутко. Рейтинг...    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 17:32
Американский доллар немного вернулся вверх, оставив нас гадать о следующих шагах - Saxo Bank
Из-за минорного тона последних экономических данных устойчивость риск-аппетита несколько спала, констатирует главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. Вчера очень негативным сюрпризом стал февральский доклад ФРБ Филадельфии: производственный индекс, как указал Дэвид Розенберг, оказался самым...    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 17:13
Дорогая нефть стимулирует сланцевых производителей в США - Julius Baer
В то время как Саудовская Аравия добровольно сокращает добычу и экспорт "черного золота", американские производители продолжают заливать рынок сланцевой нефтью, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Согласно опубликованным в четверг данным, запасы сырья в США...    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 16:44
Вероятно, рубль исчерпал краткосрочный потенциал роста - БКС
Сегодня пара USD/RUB открылась вверх и после кратковременного нисходящего импульса переписала дневную вершину, показывая затем символический рост. Пара EUR/RUB в пятницу также стартовала на положительной территории, после чего ненадолго уходила в небольшой "минус", однако затем возобновила...    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 16:20
Рынок акций может сохранить "плюс" до закрытия торгов - "Открытие Брокер"
"В начале дня российский рынок чувствовал себя неуверенно на фоне слабости азиатских индексов. Однако европейские торги уже проходили в более позитивном ключе, что и помогло отечественным инвесторам сосредоточиться на покупках. Санкционная тема пока находится на втором плане, поэтому не вызывает...    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 15:45
Техническая картина по российским индексам пока выглядит нейтрально - ГК "ФИНАМ"
"Российские биржевые индексы на фоне внешнего позитива торгуются в "плюсе" в пределах 0,6%. Российский рублёвый индекс "Московской Биржи" поднялся до отметки 2485 пунктов, и пока ближайшее сопротивление находится на отметке 2500 пунктов. При этом валютный индекс РТС вновь вплотную подходит к...    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 15:44
Рубль почти не меняется к доллару и евро днем в пятницу в ожидании новых стимулов
Москва. 22 февраля. Доллар США и евро демонстрируют отсутствие явных изменений на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новостей, способных указать участникам рынка направление дальнейшей динамики рынка.    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 14:49
Готовность рубля к распродаже сохраняется - Аналитика Онлайн
"Рубль в последнее время чувствует себя очень уверенно. Тема санкций отошла на второй план, а котировки "черного золота" возобновили рост. Это основные причины укрепления рубля против доллара и евро. Однако ранее мы уже говорили, то готовность рубля к распродаже сохраняется. Мы по-прежнему считаем...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.