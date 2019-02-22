Дорогая нефть стимулирует сланцевых производителей в США - Julius Baer

В то время как Саудовская Аравия добровольно сокращает добычу и экспорт "черного золота", американские производители продолжают заливать рынок сланцевой нефтью, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Согласно опубликованным в четверг данным, запасы сырья в США остаются на высоком уровне, тогда как объем добычи достиг рекордных 12 млн баррелей в сутки. Буровая активность стабилизировалась, и в сланцевом секторе может наступить долгожданное затишье после активного роста. Тем не менее, добыча нефти в Соединенных Штатах уверенно движется к уровню в 13 млн баррелей в сутки, который может быть достигнут к концу года.

"Балансировка рынка, то есть выравнивание неустойчивого глобального спроса и санкционной политики США в отношении Ирана и Венесуэлы с одной стороны, и сланцевого бума - с другой, становится заботой Саудовской Аравии и ее союзников, - подчеркивает Норберт Рюкер. - При этом следует помнить, что спрос и предложение никогда не соответствуют друг другу на рынке нефти. Котировки "черного золота" в последние дни восстановили часть потерь конца прошлого года и закрепились выше уровня в 65 долл. США за баррель. Но текущая политика производителей указывает на то, что волатильность на рынке будет сохраняться. Один из ключевых вопросов заключается в том, какой уровень цен станет слишком высоким для развивающихся рынков. С начала года риски замедления мировой экономики снижаются, а валюты развивающихся стран укрепляются. Это, вероятно, повысило ключевой порог цены для развивающихся экономик до 70 долл. США за баррель, на которых спрос на нефть начал снижаться в прошлом году. Коридор движения котировок нефти в целом по-прежнему определяется на верхней границе инфляцией топливных цен, а на нижней - сокращением инвестиций в сланцевую добычу. Мы сохраняем нейтральный взгляд на сектор".